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    Нырнувший в прорубь посол США в РФ почувствовал себя частью «чего-то важного»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    Нырнувший в прорубь посол США в РФ почувствовал себя частью <nobr>«чего-то</nobr> важного»

    Нырнувший в прорубь посол США в РФ почувствовал себя частью «чего-то важного»

    Нырнувший в прорубь посол США в РФ почувствовал себя частью <nobr>«чего-то</nobr> важного»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

    • Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что готов вновь принять участие в крещенских купаниях.

    Дипломат признался, что ему очень понравилась праздничная традиция, и отметил, что, участвуя в купаниях, почувствовал, что стал «частью чего-то важного и сокровенного для русских».

    Хантсман отметил, что готов повторить этот опыт, особенно, если к нему присоединятся представители российской политической элиты.

    Также американский посол заявил, что «очень уважает русских людей», но диалог с представителями правительства иногда сталкивается с трудностями, передает «Интерфакс».

    Джон Хантсман, посол США в РФ: «Куда бы я ни пошел, я встречаю россиян, и они хотят разговаривать, хотят быть дружелюбными и хотят услышать о Соединенных Штатах, хотят сравнить подходы. Мой диалог с правительством России иногда сталкивается с трудностями, меня порой огорчает, что у нас недостаточно открытых дверей. Но мне очень нравится российский народ. Это чистая правда».

    смотреть«Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье
    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье
    Напомним, Джон Хантсман 21 января приехал в Ново-Иерусалимский мужской монастырь в Московской области и окунулся в купель. Вместе с ним принять участие в купаниях решили еще несколько сотрудников американского посольства.

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