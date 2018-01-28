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    Число пострадавших при пожаре на турбазе на Байкале выросло до пяти человек

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    • Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
    Число пострадавших при пожаре на турбазе на Байкале выросло до пяти человек

    Число пострадавших при пожаре на турбазе на Байкале выросло до пяти человек

    Число пострадавших при пожаре на турбазе на Байкале выросло до пяти человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

    • Увеличилось число пострадавших при пожаре на турбазе «Дарьяна» на острове Ольхон.

    По последним данным, пострадали пять человек, из них четверо — граждане Южной Кореи, проживавшие на туристической базе, и один работник. У двоих пострадавших иностранцев легкие травмы, еще у двоих — переломы. Пострадавшая повар турбазы находится в тяжелом состоянии — у нее ожоги 2–3 степени, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

    Татьяна Шкурская, пресс-секретарь регионального Минздрава: «Все пострадавшие доставлены в Хужирскую районную больницу. На место из Иркутска на вертолете направлены две бригады центра медицины катастроф для оказания помощи пострадавшим. В случае необходимости пострадавшие будут эвакуированы в Иркутск».

    Ранее сообщалось, что в поселке Хужир на острове Ольхон загорелся двухэтажный жилой дом, переделанный владельцем в турбазу. Пострадали три человека — двое туристов из Южной Кореи, которые выпрыгнули в окно, и работник. Судьба двоих граждан Китая неизвестна.

    По данным МЧС, на турбазе находилось 16 человек — восемь туристов из Южной Кореи, четверо из Китая и четыре работника.

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