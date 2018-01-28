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    На Байкале загорелась турбаза, есть пострадавшие и пропавшие без вести

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    На Байкале загорелась турбаза, есть пострадавшие и пропавшие без вести

    На Байкале загорелась турбаза, есть пострадавшие и пропавшие без вести

    Пожарные тушат частную турбазу «Дарьял», расположенную на самом крупном острове Байкала.

    Турбаза загорелась в поселке Хужир на острове Ольхон на Байкале. Как рассказали «Интерфаксу» в МЧС по Иркутской области, пожар начался в 5:49 (0:49 мск) в двухэтажном здании на улице Обручева. К прибытию пожарных дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

    На данный момент известно о трех пострадавших, среди них двое туристов из Южной Кореи и 55 летняя россиянка, повар турбазы. Также сообщается о двух пропавших без вести туристах из Китая.

    По словам собеседника агентства, корейские туристы — мужчина и женщина — во время пожара выпрыгнули из окна второго этажа. При этом мужчина сломал обе ноги, а женщина повредила спину. Работающая поваром россиянка получила ожоги около 30% тела. Сейчас все трое доставлены в Хужирскую участковую больницу. Из Иркутска на Ольхон вылетел вертолет Ми-8 областного центра медицины катастроф.

    Всего, по данным МЧС, на турбазе находились 16 человек — восемь туристов из Южной Кореи, четверо из Китая и четыре работника.

    Сейчас пожар локализован. В тушении участвуют 20 человек и шесть единиц техники.

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