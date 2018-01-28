Аваков призвал полицию и нацгвардию готовиться к работе в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал нацполицию и нацгвардию готовиться к работе на территориях Донбасса.
Украинский министр заявил, что скоро эти районы вернутся под контроль Киева, «и там надо будет следить за порядком».
Арсен Аваков: «Будет та фаза нашей жизни, когда вам придется вместе с Национальной полицией заходить в районы Донецкой и Луганской областей и Крыма, освобожденные от оккупации, нужно будет правильно поставить работу».
По словам Авакова, эта работа будет «очень тяжелой», поэтому готовиться к ней надо уже сейчас.
Ранее Аваков заявил, что в структуре МВД Украины появятся подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. В свою очередь замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белощицкий отметил, что подразделения будут работать на дорогах у границы с Крымом.
Арсен Аваков: «Будет та фаза нашей жизни, когда вам придется вместе с Национальной полицией заходить в районы Донецкой и Луганской областей и Крыма, освобожденные от оккупации, нужно будет правильно поставить работу».
По словам Авакова, эта работа будет «очень тяжелой», поэтому готовиться к ней надо уже сейчас.
Ранее Аваков заявил, что в структуре МВД Украины появятся подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. В свою очередь замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белощицкий отметил, что подразделения будут работать на дорогах у границы с Крымом.
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