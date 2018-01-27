На Украине решили создать патрульную полицию Крыма и Севастополя

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в структуре ведомства появятся подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя.
Выступая на итоговой коллегии МВД, Аваков подчеркнул, что эти подразделения будут работать на территории Украины до «освобождения от оккупантов».
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины: «У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Да, такие подразделения будут созданы, они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым».
В свою очередь замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий отметил, что подразделения будут работать на дорогах у границы с Крымом, передает «112 Украина».
После государственного переворота на Украине весной 2014 года состоялся референдум в Крыму, по результатам которого полуостров стал российским. На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Однако в Москве не раз подчеркивали, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией, а президент Владимир Путин отмечал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины: «У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Да, такие подразделения будут созданы, они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым».
В свою очередь замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий отметил, что подразделения будут работать на дорогах у границы с Крымом, передает «112 Украина».
После государственного переворота на Украине весной 2014 года состоялся референдум в Крыму, по результатам которого полуостров стал российским. На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Однако в Москве не раз подчеркивали, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией, а президент Владимир Путин отмечал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».
Комментарии