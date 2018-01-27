Террорист-смертник убил почти 100 человек в центре Кабула

Количество погибших в результате теракта в дипломатическом квартале Кабула увеличилось до 95.
Еще 158 получили ранения, сообщает BBC со ссылкой на со ссылкой на афганские власти. Таким образом, сегодняшняя атака стала одной из самых кровавых в Афганистане за последние месяцы.
Ранее сообщалось о 63 погибших и 151 пострадавшем. При этом сейчас власти говорят, что число жертв может увеличиться.
Напомним, заминированный автомобиль скорой взорвался сегодня около полудня в квартале Вазир-Акбар-Хан, где находятся правительственные здания и иностранные посольства. Взрывное устройство в действие привел террорист-смертник.
Ответственность за атаку взяло на себя запрещенное движение «Талибан».
Ранее сообщалось о 63 погибших и 151 пострадавшем. При этом сейчас власти говорят, что число жертв может увеличиться.
Напомним, заминированный автомобиль скорой взорвался сегодня около полудня в квартале Вазир-Акбар-Хан, где находятся правительственные здания и иностранные посольства. Взрывное устройство в действие привел террорист-смертник.
Ответственность за атаку взяло на себя запрещенное движение «Талибан».
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