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    Террорист-смертник убил почти 100 человек в центре Кабула

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    • Фото: Reuters © 2018, Mohammad Ismail
    <nobr>Террорист-смертник</nobr> убил почти 100 человек в центре Кабула

    Террорист-смертник убил почти 100 человек в центре Кабула

    <nobr>Террорист-смертник</nobr> убил почти 100 человек в центре Кабула
  • Фото: Reuters © 2018, Mohammad Ismail

    • Количество погибших в результате теракта в дипломатическом квартале Кабула увеличилось до 95.

    Еще 158 получили ранения, сообщает BBC со ссылкой на со ссылкой на афганские власти. Таким образом, сегодняшняя атака стала одной из самых кровавых в Афганистане за последние месяцы.

    Ранее сообщалось о 63 погибших и 151 пострадавшем. При этом сейчас власти говорят, что число жертв может увеличиться.

    Напомним, заминированный автомобиль скорой взорвался сегодня около полудня в квартале Вазир-Акбар-Хан, где находятся правительственные здания и иностранные посольства. Взрывное устройство в действие привел террорист-смертник.

    Ответственность за атаку взяло на себя запрещенное движение «Талибан».

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