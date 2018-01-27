Смертник взорвался в дипквартале Кабула, более 100 раненых

Террорист-смертник взорвал заминированную машину скорой в центре Кабула.
Взрыв прогремел в дипломатическом квартале афганской столицы Вазир-Акбар-Хан, где находятся посольства зарубежных стран и правительственные здания.
В результате погибли как минимум 17 человек. 110 получили ранения. Многие здания были повреждены взрывом.
Как сообщает РИА Новости, ответственность за атаку уже взяло на себя запрещенное движение «Талибан».
В результате погибли как минимум 17 человек. 110 получили ранения. Многие здания были повреждены взрывом.
Как сообщает РИА Новости, ответственность за атаку уже взяло на себя запрещенное движение «Талибан».
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