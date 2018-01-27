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    Россияне перехитрили инфляцию: почему жизнь в РФ стремительно улучшается. инфляция, рейтинги, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссияне перехитрили инфляцию: почему жизнь в РФ стремительно улучшается

    Россияне перехитрили инфляцию: почему жизнь в РФ стремительно улучшается

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    Россияне перехитрили инфляцию: почему жизнь в РФ стремительно улучшается

    Россияне перехитрили инфляцию: почему жизнь в РФ стремительно улучшается

      Лучшей страной мира признана Швейцария. С этим трудно спорить. Россия в этом неофициальном мировом первенстве и вправду удивила: поднялась на одну позицию и заняла 26-ю строчку.

      Не только военная мощь России, о которой сейчас трубят по всей Британии, помогла нашей стране забраться так высоко в нашумевшем американском рейтинге лучших стран мира. Дейдра Макфиллипс и ее коллеги, составляя этот список, похоже, выучили его наизусть. Никакого допинга в таком многоборье быть просто не может.

      Дейдра МакФиллипс, редактор данных U. S. News & World Report: «Мы опросили более 21 тысячи человек из 36 стран мира. Сферы, в которых Россия была оценена наиболее высоко, — это экономическое влияние, военная сила и общая сила в экономике и власти по всему миру».

      То, что Россия взобралась еще на одну ступень выше, конечно, радует, но брюзжание диванных экспертов о том, как все плохо, кого хочешь спустит с небес на землю.

      Да и какой же русский не любит пожаловаться на жизнь и посетовать, что будет только хуже? Показательнее всего эта черта характера проявилась на примере инфляции. Весь год Центробанк обещал снизить инфляцию до 4%, а большинство граждан лишь скептически улыбалось и не верило в оптимизм Эльвиры Набиуллиной, даже когда она пыталась объяснить на примере популярного новогоднего салата, что цены умерили свой рост. Но в итоге россияне перехитрили инфляцию. Так называемая личная инфляция, по данным статистов, оказалась ниже, чем официальная.

      Инна Афанасенко, директор по развитию бизнеса исследовательского холдинга: «Появились охотники за скидками. Таких покупателей становится все больше и больше. Зачем покупать кофе или йогурты по стандартной цене, если можно прийти и купить со скидкой на 20–30% дешевле».

      Россияне стали больше похожи на бережливых европейцев и теперь тратят не на широкую ногу, а с умом. Исчезло желание смести с полок все на случай тотального дефицита. Непредвзятая американка Дейдра Макфиллипс подтверждает: у России хороший потенциал.

      Подробности — в реопртаже корреспондентов Михаила Богданова и Аллы Давыдовой.

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