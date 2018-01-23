Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Россия поднялась на одну позицию и заняла
26-ю строчку в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report.
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В рейтинге, опубликованном на сайте издания, представлены 80 стран. Соседями России стали Индия, которая расположилась на 25-м месте, и Таиланд — 27-е.
Первое место в списке занимает Швейцария. За ней следуют Канада, Германия, Великобритания и Япония. На шестом месте расположилась Швеция, на седьмом — Австралия. США оказались на восьмой строчке. Латвия заняла 59-ю позицию, Украина — 69-ю, Казахстан — 70-ю.
Последними в списке идут Сербия — 78-е место, Ангола — 79-е, Алжир — 80-е.
Страны, попавшие в рейтинг, оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие, а также сила и влияние на мировой арене. При этом эксперты опросили более 21 тысячи человек из 36 стран.
Помимо общего рейтинга, Россия заняла второе место по критерию силы и влияния в мире, уступив лишь США. Третье место в этом списке досталось Китаю. Кроме того, Россия оказалась на восьмом месте по темпам роста ВВП. По остальным критериям Россия не смогла попасть в первую десятку.
Первое место в списке занимает Швейцария. За ней следуют Канада, Германия, Великобритания и Япония. На шестом месте расположилась Швеция, на седьмом — Австралия. США оказались на восьмой строчке. Латвия заняла 59-ю позицию, Украина — 69-ю, Казахстан — 70-ю.
Последними в списке идут Сербия — 78-е место, Ангола — 79-е, Алжир — 80-е.
Страны, попавшие в рейтинг, оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие, а также сила и влияние на мировой арене. При этом эксперты опросили более 21 тысячи человек из 36 стран.
Помимо общего рейтинга, Россия заняла второе место по критерию силы и влияния в мире, уступив лишь США. Третье место в этом списке досталось Китаю. Кроме того, Россия оказалась на восьмом месте по темпам роста ВВП. По остальным критериям Россия не смогла попасть в первую десятку.
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