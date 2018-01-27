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    Малиновое варенье vs аспирин: что лучше сбивает высокую температуру. еда, здоровье, кулинария, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМалиновое варенье vs аспирин: что лучше сбивает высокую температуру

    Малиновое варенье vs аспирин: что лучше сбивает высокую температуру

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    Малиновое варенье vs аспирин: что лучше сбивает высокую температуру

    Малиновое варенье vs аспирин: что лучше сбивает высокую температуру

      В Интернете спорят, можно ли использовать малиновое варенье для борьбы с высокой температурой.

      Малиновое варенье действительно содержит природную ацетилсалициловую кислоту, которая в виде таблеток известна как аспирин. Проблема только в том, что активного вещества в малиновом варенье в тысячи раз меньше, чем в препарате, поэтому жаропонижающий эффект довольно слабый, хотя его усиливает повышенное потоотделение, вызванное горячим чаем, с которым обычно варенье и едят.

      Евгения Ших, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней: «Малиновое варенье — это всего лишь пищевой продукт с определенным каким-то действиям, но не сильным. Переоценивать его и сравнивать с действием лекарственных препаратов не нужно. Малиновое варенье связано с исторической нашей культурой, с народной медициной. И оно абсолютно не заменяет применение лекарственных препаратов».

      Врачи вообще в последнее время все чаще говорят, что если температура не превысила 38,5, сбивать ее не надо, ведь жар помогает организму бороться с микробами. А еще ему поможет обильное теплое питье, выводящее из организма продукты распада. Что касается варенья, то тут важно помнить, что в нем куча вредного сахара. Подробнее о полезных свойствах продуктов смотрите в программе «Еда живая и мертвая».

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