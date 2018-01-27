Солнечный плод: насколько опасна «банановая радиация»

Бананы в советское время были вкуснее, слаще и ароматнее, чем сейчас. Или так казалось в эпоху дефицита? Правда ли, что сейчас из Южной Америки в России везут дешевые и невкусные кормовые бананы? И насколько опасна «банановая радиация»?
Мнение, что к нам попадают дешевые кормовые сорта — это всего лишь миф. В Эквадоре разновидностей бананов, конечно, куда больше, чем привозят в Россию, но никакими из них точно не кормят животных — это экономически невыгодно. Здесь бананы по-настоящему сладкие и имеют фруктовые нотки. Почему же у нас все иначе, и получить удовольствие удается редко? Причина в том, что в южных странах бананы часто срывают спелыми, а в Россию в основном везут зелеными (иначе не доставить), а дозревают они благодаря газу этилену (природному гормону спелости) в специальных камерах. Это абсолютно безопасно, но вкус, увы, не тот.
Банан — рекордсмен по содержанию калия, который снижает давление, защищает сердце и сосуды от инсульта и ишемической болезни. Еще в банане есть аминокислоты тирозин и триптофан, из которых синтезируются дофамин, «гормон удовольствия», и серотонин — «гормон хорошего настроения». Так что эти желтые плоды будут особенно полезны в унылую пасмурную погоду. По данным Гидрометцентра, за весь декабрь 2017-го в Москве, например, было всего 6 минут солнца! Но вот вопрос — а не навредят ли бананы фигуре?
Многих россиян интересует: как быть с радиацией? Возле банана показания дозиметра и правда растут на 10%. Наука подтверждает: в бананах содержится нестабильный изотоп калий-40, реально испускающий бета-излучение. Вот только ничего опасного в этом нет.
Владимир Решетов, научный консультант, сотрудник ядерного университета МИФИ: «Это даже тот калий, который есть внутри нас. Внутри вот меня примерно 150 г калия, из которого часть — калий-40. И меня сейчас внутри бомбардирует те самые бета-частицы, в количестве примерно тысяча штук в секунду. Вся эта куча бананов испускает всего лишь 100 частиц в секунду, поэтому эта вещь совершенно незаметная и неощутимая».
Ученые даже придумали ироничную меру радиации — «банановый эквивалент», когда в количестве фруктов выражают нестрашные уровни излучения.
Но есть и другие вопросы: можно ли есть немытые бананы и не вредят ли они фигуре? И есть ли шанс найти хорошие бананы в Москве? Ответы на них — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Банан — рекордсмен по содержанию калия, который снижает давление, защищает сердце и сосуды от инсульта и ишемической болезни. Еще в банане есть аминокислоты тирозин и триптофан, из которых синтезируются дофамин, «гормон удовольствия», и серотонин — «гормон хорошего настроения». Так что эти желтые плоды будут особенно полезны в унылую пасмурную погоду. По данным Гидрометцентра, за весь декабрь 2017-го в Москве, например, было всего 6 минут солнца! Но вот вопрос — а не навредят ли бананы фигуре?
Многих россиян интересует: как быть с радиацией? Возле банана показания дозиметра и правда растут на 10%. Наука подтверждает: в бананах содержится нестабильный изотоп калий-40, реально испускающий бета-излучение. Вот только ничего опасного в этом нет.
Владимир Решетов, научный консультант, сотрудник ядерного университета МИФИ: «Это даже тот калий, который есть внутри нас. Внутри вот меня примерно 150 г калия, из которого часть — калий-40. И меня сейчас внутри бомбардирует те самые бета-частицы, в количестве примерно тысяча штук в секунду. Вся эта куча бананов испускает всего лишь 100 частиц в секунду, поэтому эта вещь совершенно незаметная и неощутимая».
Ученые даже придумали ироничную меру радиации — «банановый эквивалент», когда в количестве фруктов выражают нестрашные уровни излучения.
Но есть и другие вопросы: можно ли есть немытые бананы и не вредят ли они фигуре? И есть ли шанс найти хорошие бананы в Москве? Ответы на них — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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