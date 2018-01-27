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    CAS завершил слушания по апелляциям российских лыжников. МОК, Олимпиада, спорт, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВCAS завершил слушания по апелляциям российских лыжников

    CAS завершил слушания по апелляциям российских лыжников

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    CAS завершил слушания по апелляциям российских лыжников

    CAS завершил слушания по апелляциям российских лыжников

    CAS завершил слушания по апелляциям российских лыжников

      В Женеве Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по апелляционным жалобам российских лыжников. Заседание, на котором решалась судьба 11 спортсменов, длилось более 5 часов. Рассматривались дела атлетов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх якобы за нарушения антидопинговых правил.

      Наши лыжники выразили надежду, что решение будет объективным.

      Алексей Петухов, российский лыжник: «Я думаю, все люди адекватные. Это суд, и он должен быть справедливым. Мы тут, хотелось бы услышать принятое в нашу пользу решение. Мы боремся за свою правду и надеемся на честность».

      Никита Крюков, трехкратный чемпион мира в спринте: «Будет обидно, если нас не услышат, наши показания, которые мы предоставили, которые наша сторона защиты предоставила. Сейчас рано что-то говорить, давайте сначала дождемся решения, а потом уже будем говорить, справедливое оно или нет».

      Между тем в Международном олимпийском комитете отреагировали на письмо Виктора Ана, которое российский шорт-трекист написал Томасу Баху накануне. От какой-либо конкретики представители организации в очередной раз уклонились, заявив, что МОК не может комментировать отдельные случаи для защиты прав вовлеченных лиц.

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