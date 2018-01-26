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    «Предстоит какая-то борьба»: глава ВТБ прокомментировал санкционное давление США на Россию. ВТБ, США, Украина, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Предстоит какая-то борьба»: глава ВТБ прокомментировал санкционное давление США на Россию

    «Предстоит какая-то борьба»: глава ВТБ прокомментировал санкционное давление США на Россию

    3 комментария
    «Предстоит <nobr>какая-то</nobr> борьба»: глава ВТБ прокомментировал санкционное давление США на Россию

    «Предстоит какая-то борьба»: глава ВТБ прокомментировал санкционное давление США на Россию

    «Предстоит <nobr>какая-то</nobr> борьба»: глава ВТБ прокомментировал санкционное давление США на Россию

      Сегодня США ввели новые санкции против России из-за ситуации на Украине. По уточненным данным, в черный список включили более двух десятков чиновников, а также организации.

      Под секторальные санкции, в частности, попали компании «Силовые машины», «Технопромэкспорт», «Калининграднефтепродукт», «Медиа-Инвест», «Сургутнефтегазбанк», «Совхоз „Червишевский“», «Сургутмебель».

      Под персональными санкциями оказались замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, а также глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка. Полный список опубликован на сайте Минфина США.

      И сегодня глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал обстановку в США, в которой принимаются антироссийские санкции.

      Андрей Костин: «Нынешняя администрация Трампа не хотела бы углубления конфликта с Россией, в том числе из-за санкций. Но очень сильное давление со стороны конгресса, чиновников. Мы знаем, что наиболее оголтелая команда ушла из Госдепа, но активно работает с конгрессом. Наши бывшие люди, которые сейчас активно ведут работу против России. Вот все это говорит о том, что, наверное, предстоит какая-то борьба».

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