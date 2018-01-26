Суд арестовал водителя, сбившего людей на остановке в Москве

Таганский суд Москвы отправил под арест водителя автомобиля, въехавшего 24 января в остановку общественного транспорта на проспекте Мира в Москве, в результате чего один человек погиб и трое пострадали.
Как сообщили в суде, «в отношении Александра Овечкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2018 года». Ему было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, в минувшую среду в результате аварии в районе дома №68 на проспекте Мира легковой автомобиль отбросило на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб один человек и еще трое были ранены. По данным департамента здравоохранения Москвы, пострадавшие в состоянии средней тяжести были госпитализированы.
Сам водитель отделался легкими ссадинами на руках. Также выяснилось, что в момент ДТП он был пьян. На месте аварии предъявить документы Овечкин не мог. Позже выяснилось, что прав он лишен уже четыре года.
Напомним, в минувшую среду в результате аварии в районе дома №68 на проспекте Мира легковой автомобиль отбросило на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб один человек и еще трое были ранены. По данным департамента здравоохранения Москвы, пострадавшие в состоянии средней тяжести были госпитализированы.
Сам водитель отделался легкими ссадинами на руках. Также выяснилось, что в момент ДТП он был пьян. На месте аварии предъявить документы Овечкин не мог. Позже выяснилось, что прав он лишен уже четыре года.
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