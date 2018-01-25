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    «Пьяное» ДТП на проспекте Мира: появилось новое видео с камер наблюдения. ДТП, Москва, автомобили, видеонаблюдение, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Пьяное» ДТП на проспекте Мира: появилось новое видео с камер наблюдения

    «Пьяное» ДТП на проспекте Мира: появилось новое видео с камер наблюдения

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    «Пьяное» ДТП на проспекте Мира: появилось новое видео с камер наблюдения

    «Пьяное» ДТП на проспекте Мира: появилось новое видео с камер наблюдения

    «Пьяное» ДТП на проспекте Мира: появилось новое видео с камер наблюдения

      Следователи допрашивают хозяина внедорожника, который сбил людей на автобусной остановке в столице. Инцидент произошел накануне поздно вечером. Водитель не справился с управлением, скорость, по мнению инспекторов, была явно выше допустимой в городе. Удар был такой силы, что кузов иномарки практически полностью деформирован. Погиб пассажир лихача, еще один его приятель серьезно пострадал. Четверо прохожих оказались в больнице.

      Александр Овечкин — именно так зовут водителя, который минувшей ночью устроил смертельное ДТП — до сих пор находится в отделении полиции. Начать его допрос следователи смогли лишь несколько часов назад, когда тезка прославленного хоккеиста протрезвел, вернулся к реальности и начал отдавать отчет происходящим событиям. Вину полностью признал. Хотя и заявил: мало что помнит из того вечера. Ни то, как сел за руль, ни то, как влетел в автобусную остановку. Впрочем, это неудивительно, учитывая, сколько выпил до этого. Экспертиза показала в крови 0,9 промилле, это около двух литров крепкого алкоголя.

      Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения: иномарка начала вилять на дороге, на полном ходу влетела в остановочный павильон. После это машину отбросило в сторону фонарного столба. Там находились прохожие, все они получили травмы. Одна из пострадавших — 27-летняя Анна Сафонова — самые тяжелые. Офис турфирмы, в которой она работает, находится всего в нескольких метрах, и отсюда она каждый вечер уезжала домой. Ночью ей провели несколько операций, сильнее всего пострадали ноги. Сейчас женщина находится в коме.

      Сам нетрезвый водитель отделался легкими ссадинами на руках. На месте аварии предъявить документы Овечкин не мог. Позже выяснилось, что прав он лишен уже четыре года.



      Вместе с Овечкиным в машине находились еще двое мужчин. Один из них чудом остался жив. А вот второй погиб на месте — был не пристегнут. От удара его перекинуло с переднего сидения в багажник. Юрию Золотову было 39 лет.

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