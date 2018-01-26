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    На Олимпиаде Петербург будут представлять 30 спортсменов. МОК, Олимпиада, Санкт-Петербург, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Олимпиаде Петербург будут представлять 30 спортсменов

    На Олимпиаде Петербург будут представлять 30 спортсменов

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    • Фото: Reuters © 2018, Pawel Kopczynski
    На Олимпиаде Петербург будут представлять 30 спортсменов

    На Олимпиаде Петербург будут представлять 30 спортсменов

    На Олимпиаде Петербург будут представлять 30 спортсменов
    • Фото: Reuters © 2018, Pawel Kopczynski

      • Стал известен окончательный список атлетов из Северной столицы, которые примут участие в Играх в Пхёнчхане.

      Как сообщил председатель комитета по спорту Павел Белов, в Зимних Олимпийских играх примут участие 30 петербургских спортсменов. Примерно половина из допущенных до участия в соревнованиях петербуржцев — хоккеисты СКА. Армейцы отправят в Южную Корею 15 игроков. Еще две девушки вошли в сборную из хоккейного клуба «Динамо».

      Кроме того, в российской команде по шорт-треку выступят Софья Просвирнова и Екатерина Константинова. Четыре петербуржца (Александр Крушельницкий, Анастасия Брызгалова, Виктория Моисеева и Ульяна Васильева) заявлены в команде по кёрлингу.

      На олимпийский лед выйдут призеры чемпионата Европы фигуристы Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. В прыжках с трамплина выступят Алексей Ромашов и Софья Тихонова.

      Кстати, про формулировки МОК «не допущен» и «не приглашен» представители спортивных федераций высказались отдельно. Такое неприятное известие получили петербургские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова. По мнению главы городской федерации биатлона, обжаловать решение до начала Игр весьма проблематично, но проявить принципиальность стоит.

      Дмитрий Васильев      , президент Спортивной федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта: «Пункты обвинения МОК смехотворны. Всё состряпано на ходу, на коленке. Есть поле деятельности для юристов. Причем не только российских, но и западных, которые захотят заработать на этом большие деньги. Тут всё понятно и шито белыми нитками».

      Сегодня объявили и о мерах поддержки петербургских спортсменов из городского бюджета. Так, если атлет из Северной столицы завоюет золотую медаль под олимпийским флагом, то получит пять миллионов рублей. Серебро в Смольном оценивают в два с половиной миллиона, бронзу — в полтора. Всего же стимулирующие выплаты предусмотрены для спортсменов, показавших результат до шестого места включительно.

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