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    На Олимпиаду в Пхёнчхан не поедут петербургские биатлонисты Юрлова и Малышко. МОК, Олимпиада, Санкт-Петербург, биатлон, допинг, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Олимпиаду в Пхёнчхан не поедут петербургские биатлонисты Юрлова и Малышко

    На Олимпиаду в Пхёнчхан не поедут петербургские биатлонисты Юрлова и Малышко

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    На Олимпиаду в Пхёнчхан не поедут петербургские биатлонисты Юрлова и Малышко

    На Олимпиаду в Пхёнчхан не поедут петербургские биатлонисты Юрлова и Малышко

    На Олимпиаду в Пхёнчхан не поедут петербургские биатлонисты Юрлова и Малышко

      Союз биатлонистов России ждет объяснений, почему МОК исключил этих биатлонистов из заявки на Олимпиаду, хотя никто из них антидопинговых правил не нарушал.

      Представители Союза биатлонистов ждут разъяснений о недопуске спортсменов на Игры в Пхёнчхане. Они готовят письмо в уполномоченные организации.

      Поводом стало решение Международного олимпийского комитета. Накануне МОК объявил, что число российских атлетов, которые могут принять участие в Олимпиаде, сокращено.

      В список потенциальных участников не вошли и петербургские биатлонисты Екатерина Юрлова и Дмитрий Малышко. При этом в союзе настаивают, что биатлонисты, включенные в заявку, ни разу не нарушали антидопинговых правил.

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