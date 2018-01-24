На Олимпиаду в Пхёнчхан не поедут петербургские биатлонисты Юрлова и Малышко

Союз биатлонистов России ждет объяснений, почему МОК исключил этих биатлонистов из заявки на Олимпиаду, хотя никто из них антидопинговых правил не нарушал.
Представители Союза биатлонистов ждут разъяснений о недопуске спортсменов на Игры в Пхёнчхане. Они готовят письмо в уполномоченные организации.
Поводом стало решение Международного олимпийского комитета. Накануне МОК объявил, что число российских атлетов, которые могут принять участие в Олимпиаде, сокращено.
В список потенциальных участников не вошли и петербургские биатлонисты Екатерина Юрлова и Дмитрий Малышко. При этом в союзе настаивают, что биатлонисты, включенные в заявку, ни разу не нарушали антидопинговых правил.
Поводом стало решение Международного олимпийского комитета. Накануне МОК объявил, что число российских атлетов, которые могут принять участие в Олимпиаде, сокращено.
В список потенциальных участников не вошли и петербургские биатлонисты Екатерина Юрлова и Дмитрий Малышко. При этом в союзе настаивают, что биатлонисты, включенные в заявку, ни разу не нарушали антидопинговых правил.
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