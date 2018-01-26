Белых сравнил себя с героем романа «Пролетая над гнездом кукушки»

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, которого обвиняют в коррупции, выступил с последним словом в Пресненском суде Москвы.
Подсудимый сообщил, что не оставляет надежды на оправдание. Также Белых сравнил себя с главным героем романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», рассказал старый советский анекдот про арест самогонщика и процитировал диалог из романа Ильфа и Петрова «12 стульев».
Никита Белых: «Пятьсот восемьдесят два дня я нахожусь под стражей. Все это время я думаю, как это произошло, кому это выгодно и почему я здесь нахожусь… И, как главный герой романа Кена Кизи, могу сказать: „Я попробовал, черт побери“, (но) кому-то это не понравилось».
Перед выступлением с заключительным словом у экс-губернатора поднялось давление, врачи сделали ему укол, сообщает корреспондент РИА Новости.
Накануне обвинение попросило приговорить бывшего губернатора Кировской области, который обвиняется в коррупции, к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, обвинители попросили суд назначить экс-чиновнику штраф в размере 100 млн рублей. Приговор Белых суд огласит 1 февраля.
Татьяна Васюченко, судья: «Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 1 февраля в 12:00».
Напомним, Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.
Никита Белых: «Пятьсот восемьдесят два дня я нахожусь под стражей. Все это время я думаю, как это произошло, кому это выгодно и почему я здесь нахожусь… И, как главный герой романа Кена Кизи, могу сказать: „Я попробовал, черт побери“, (но) кому-то это не понравилось».
Перед выступлением с заключительным словом у экс-губернатора поднялось давление, врачи сделали ему укол, сообщает корреспондент РИА Новости.
Накануне обвинение попросило приговорить бывшего губернатора Кировской области, который обвиняется в коррупции, к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, обвинители попросили суд назначить экс-чиновнику штраф в размере 100 млн рублей. Приговор Белых суд огласит 1 февраля.
Татьяна Васюченко, судья: «Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 1 февраля в 12:00».
Напомним, Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.
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