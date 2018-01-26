В Сочи вычислили выбросивших пациента на улицу медсестер

Кадры, на которых запечатлена «работа» медсестер горбольницы в Сочи, обсуждают не только в медицинском сообществе. К скандальной истории проявили интерес в Следственном комитете России.
Речь идет о видео, на котором медсестры сочинской больницы вывозят пациента в инвалидной коляске на улицу и оставляют лежать на асфальте. В местном управлении здравоохранения рассказали такую версию: мол, мужчина поступил в учреждение в состоянии сильного наркотического опьянения и якобы сам потребовал, чтобы его выписали.
Роза Гуламбарян, фармацевт: «К сожалению, была свидетелем этого происшествия. Спросили у них: что вы делаете? На что они ответили: нам он не нужен, забирайте его себе».
Недоумевающие очевидцы вызвали скорую, сотрудники которой несколько раз переспросили, как этот беспомощный мужчина (в чистых белых носках, нормальной одежде, то есть явно не бродяга) оказался на асфальте.
Известно, что провинившихся медсестер уже вычислили. Те объяснили: пациент якобы является наркоманом и сам настоял на срочной выписке. А на том самом месте у гаража его, мол, должны были встретить какие-то друзья. Объяснение показалось, мягко говоря, абсурдным, и вопрос об увольнении сотрудниц, судя по всему, сейчас решается.
Роза Гуламбарян, фармацевт: «К сожалению, была свидетелем этого происшествия. Спросили у них: что вы делаете? На что они ответили: нам он не нужен, забирайте его себе».
Недоумевающие очевидцы вызвали скорую, сотрудники которой несколько раз переспросили, как этот беспомощный мужчина (в чистых белых носках, нормальной одежде, то есть явно не бродяга) оказался на асфальте.
Известно, что провинившихся медсестер уже вычислили. Те объяснили: пациент якобы является наркоманом и сам настоял на срочной выписке. А на том самом месте у гаража его, мол, должны были встретить какие-то друзья. Объяснение показалось, мягко говоря, абсурдным, и вопрос об увольнении сотрудниц, судя по всему, сейчас решается.
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