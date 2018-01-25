Сочинские медики вышвырнули пациента на инвалидной коляске на улицу: видео

По Сети молниеносно распространяется видео с шокирующим поведением медиков в Сочи: они вывели мужчину на инвалидной коляске за пределы больницы и выбросили его на улицу.
Автор ролика утверждает, что на видео запечатлены сотрудницы сочинской больницы №4. Очевидцы сделали людям в белых халатах замечание. В ответ они заявили, что пациент им не нужен, поэтому прохожие могут забрать его себе.
После публикации видео Минздрав Кубани организовал служебную проверку. Обстоятельства случившегося выясняет и прокуратура, сообщает сайт «Комсомольский правды».
Медики из больницы №4 рассказали свою версию произошедшего. По их словам, мужчина поступил в больницу в состоянии сильного наркотического опьянения. После прохождения медицинских процедур, он сам просился домой и даже предложил отвезти его на коляске в определенное место, где якобы его ждали друзья. Санитарки так и сделали, добавили в больнице.
Они выгрузили мужчину прямо на землю и вернулись обратно. Через некоторое время к месту прибыли полицейские, которых вызвали очевидцы. Правоохранители доставили мужчину обратно в больницу.
После публикации видео Минздрав Кубани организовал служебную проверку. Обстоятельства случившегося выясняет и прокуратура, сообщает сайт «Комсомольский правды».
Медики из больницы №4 рассказали свою версию произошедшего. По их словам, мужчина поступил в больницу в состоянии сильного наркотического опьянения. После прохождения медицинских процедур, он сам просился домой и даже предложил отвезти его на коляске в определенное место, где якобы его ждали друзья. Санитарки так и сделали, добавили в больнице.
Они выгрузили мужчину прямо на землю и вернулись обратно. Через некоторое время к месту прибыли полицейские, которых вызвали очевидцы. Правоохранители доставили мужчину обратно в больницу.
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