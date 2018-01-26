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    Федерер поборется за шестой титул на Australian Open

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    Федерер поборется за шестой титул на Australian Open

    Федерер поборется за шестой титул на Australian Open

    Федерер поборется за шестой титул на Australian Open

    На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились финалисты одиночного разряда у мужчин. За титул сразятся действующий победитель турнира Роджер Федерер и хорват Марин Чилич.

    В полуфинале соперником Роджера Федерера был представитель Южной Кореи Чон Хен. При счете 1:6, 2:5 кореец отказался от дальнейшей борьбы.

    Марин Чилич в ½ финала уверенно обыграл британца Кайла Эдмунда — 6:2, 7:6 (7:4), 6:2.

    Роджер Федерер является действующим победителем Australian Open. Этот турнир он выигрывал уже пять раз.



    В женском финале сразятся румынка Симона Халеп и датчанка Каролин Возняцки.

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