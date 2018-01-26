Федерер поборется за шестой титул на Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились финалисты одиночного разряда у мужчин. За титул сразятся действующий победитель турнира Роджер Федерер и хорват Марин Чилич.
В полуфинале соперником Роджера Федерера был представитель Южной Кореи Чон Хен. При счете 1:6, 2:5 кореец отказался от дальнейшей борьбы.
Марин Чилич в ½ финала уверенно обыграл британца Кайла Эдмунда — 6:2, 7:6 (7:4), 6:2.
Роджер Федерер является действующим победителем Australian Open. Этот турнир он выигрывал уже пять раз.
В женском финале сразятся румынка Симона Халеп и датчанка Каролин Возняцки.
Марин Чилич в ½ финала уверенно обыграл британца Кайла Эдмунда — 6:2, 7:6 (7:4), 6:2.
Роджер Федерер является действующим победителем Australian Open. Этот турнир он выигрывал уже пять раз.
.@rogerfederer: the oldest man to reach an #AusOpen Open Era final since 1972. pic.twitter.com/TmPJD87QyO— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2018
В женском финале сразятся румынка Симона Халеп и датчанка Каролин Возняцки.
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