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    Определились участницы женского финала Australian Open

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    Определились участницы женского финала Australian Open

    Определились участницы женского финала Australian Open

    За главный приз Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде у женщин в этом году сразятся румынка Симона Халеп и датчанка Каролин Возняцки.

    Симона Халеп вышла в финал Australian Open впервые в карьере. В полуфинале она в упорной борьбе одолела немку Ангелик Кербер со счетом 6:3, 4:6, 9:7.

    Каролин Возняцки на выход в финал потратила меньше усилий. Представительницу Бельгии Элизе Мертнес она обыграла в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:2).

    Халеп и Возняцки ранее встречались на корте шесть раз. Счет по победам — 4:2 в пользу Возняцки.

    Женский финал Australian Open пройдет 27 января.

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