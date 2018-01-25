Определились участницы женского финала Australian Open

За главный приз Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде у женщин в этом году сразятся румынка Симона Халеп и датчанка Каролин Возняцки.

Симона Халеп вышла в финал Australian Open впервые в карьере. В полуфинале она в упорной борьбе одолела немку Ангелик Кербер со счетом 6:3, 4:6, 9:7.



Каролин Возняцки на выход в финал потратила меньше усилий. Представительницу Бельгии Элизе Мертнес она обыграла в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:2).



Халеп и Возняцки ранее встречались на корте шесть раз. Счет по победам — 4:2 в пользу Возняцки.



Женский финал Australian Open пройдет 27 января.