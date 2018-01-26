НТВ покажет премьерные серии детектива «Мухтар. Новый след»

29 января НТВ начнет показ премьерных серий легендарного детектива «Мухтар. Новый след», где оперативники Максим Жаров (Владимир Фекленко), Алексей Самойлов (Алексей Моисеев) и следователь Екатерина Калитина (Светлана Брюханова) раскрывают самые опасные преступления вместе с овчаркой Мухтаром.
Это история о сплоченной команде, которую связывают не только отношения по службе, но и настоящая дружба. Сюжет сериала разворачивается вокруг немецкой овчарки, которая помогает сотрудникам ОВД. Их команда из серии в серию действует как единый и слаженный механизм. В новых сериях сотрудникам уголовного розыска предстоит разобраться в деле с исчезновением ценнейшей картины, найти фальшивомонетчика и раскрыть запутанную историю убийства. Неизменным в сериале останется главный девиз: «Добро всегда побеждает».
Оперативника Максима Жарова в новом сезоне сыграл Владимир Фекленко, а Мухтара сразу четыре овчарки — Виват, Воин, Норис и Дукс. С ними у Владимира сложились прекрасные отношения, что способствовало созданию творческой обстановки на площадке. Владимиру пришлось освоить профессию кинолога, чтобы управлять поведением животного в кадре.
Владимир Фекленко: «Во время съемок происходит невероятная работа: за день снимается около десяти сцен с собакой. Очень сложным приемом в дрессуре является правильно выполненный элемент движения, когда собака смотрит хозяину в глаза, в этом случае мне. По условиям игры мы воспринимаем это естественно, а на самом деле — колоссальный труд. В кадре пишется звук, ты не можешь дать команду. Иногда из-за кадра хозяин жестом показывает собаке, что нужно делать. Но иногда мне приходится делать это самостоятельно. То есть я должен направить собаку туда, куда она должна пойти, при этом не забывать свой текст и не прослушать текст партнера».
Премьера новых серий «Мухтар. Новый след» — 29 января в 09:00 на НТВ.
Оперативника Максима Жарова в новом сезоне сыграл Владимир Фекленко, а Мухтара сразу четыре овчарки — Виват, Воин, Норис и Дукс. С ними у Владимира сложились прекрасные отношения, что способствовало созданию творческой обстановки на площадке. Владимиру пришлось освоить профессию кинолога, чтобы управлять поведением животного в кадре.
Владимир Фекленко: «Во время съемок происходит невероятная работа: за день снимается около десяти сцен с собакой. Очень сложным приемом в дрессуре является правильно выполненный элемент движения, когда собака смотрит хозяину в глаза, в этом случае мне. По условиям игры мы воспринимаем это естественно, а на самом деле — колоссальный труд. В кадре пишется звук, ты не можешь дать команду. Иногда из-за кадра хозяин жестом показывает собаке, что нужно делать. Но иногда мне приходится делать это самостоятельно. То есть я должен направить собаку туда, куда она должна пойти, при этом не забывать свой текст и не прослушать текст партнера».
Премьера новых серий «Мухтар. Новый след» — 29 января в 09:00 на НТВ.
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