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    НТВ покажет премьерные серии детектива «Мухтар. Новый след». НТВ, премьера, сериалы, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНТВ покажет премьерные серии детектива «Мухтар. Новый след»

    НТВ покажет премьерные серии детектива «Мухтар. Новый след»

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    НТВ покажет премьерные серии детектива «Мухтар. Новый след»

    НТВ покажет премьерные серии детектива «Мухтар. Новый след»

    НТВ покажет премьерные серии детектива «Мухтар. Новый след»

      29 января НТВ начнет показ премьерных серий легендарного детектива «Мухтар. Новый след», где оперативники Максим Жаров (Владимир Фекленко), Алексей Самойлов (Алексей Моисеев) и следователь Екатерина Калитина (Светлана Брюханова) раскрывают самые опасные преступления вместе с овчаркой Мухтаром.

      Это история о сплоченной команде, которую связывают не только отношения по службе, но и настоящая дружба. Сюжет сериала разворачивается вокруг немецкой овчарки, которая помогает сотрудникам ОВД. Их команда из серии в серию действует как единый и слаженный механизм. В новых сериях сотрудникам уголовного розыска предстоит разобраться в деле с исчезновением ценнейшей картины, найти фальшивомонетчика и раскрыть запутанную историю убийства. Неизменным в сериале останется главный девиз: «Добро всегда побеждает».

      Оперативника Максима Жарова в новом сезоне сыграл Владимир Фекленко, а Мухтара сразу четыре овчарки — Виват, Воин, Норис и Дукс. С ними у Владимира сложились прекрасные отношения, что способствовало созданию творческой обстановки на площадке. Владимиру пришлось освоить профессию кинолога, чтобы управлять поведением животного в кадре.

      Владимир Фекленко: «Во время съемок происходит невероятная работа: за день снимается около десяти сцен с собакой. Очень сложным приемом в дрессуре является правильно выполненный элемент движения, когда собака смотрит хозяину в глаза, в этом случае мне. По условиям игры мы воспринимаем это естественно, а на самом деле — колоссальный труд. В кадре пишется звук, ты не можешь дать команду. Иногда из-за кадра хозяин жестом показывает собаке, что нужно делать. Но иногда мне приходится делать это самостоятельно. То есть я должен направить собаку туда, куда она должна пойти, при этом не забывать свой текст и не прослушать текст партнера».

      Премьера новых серий «Мухтар. Новый след» — 29 января в 09:00 на НТВ.

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