20 марта НТВ — новый сезон легендарного детективного сериала «Мухтар. Новый след
», где одну из главных ролей исполняет служебная собака, которая помогает сотрудникам ОВД ловить преступников.
История о сплоченной команде, которую связывают не только отношения по службе, но и настоящая дружба, впервые вышла на экраны 13 лет назад.
Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов и следователь Екатерина Калитина раскрывают мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления вместе с Мухтаром — овчаркой, которая не хуже профессиональных следователей умеет находить улики и ловить правонарушителей. За годы службы сотрудники ОВД стали действовать как единый слаженный механизм, в котором каждому отведена своя роль.
В продолжении сериала «Мухтар. Новый след» появятся новые актеры и герои. Следователя Максима Жарова сыграет Владимир Фекленко
(«Глухарь», «Игра», «Законы улиц»), а Мухтара — овчарка Воин, сменившая на этом посту пса по кличке Виват. Во время съемок Владимиру Фекленко пришлось освоить профессию кинолога, чтобы управлять поведением овчарки в кадре. Владимир также успел попробовать себя в роли режиссера: 64-я
и 65-я
серии станут его дебютом. Служебным положением воспользовался и другой главный герой. В одной из серий роль семьи Мухтара исполнила настоящая семья четвероногого артиста.
В отдел оперативников также поступят эксперт-криминалист
Надежда Кострова (Надежда Анципович
) и судмедэксперт Антон Лакушев (Евгений Токарев
). Вместе оперативникам предстоит разобраться в деле об отравлении животных в конноспортивном клубе, найти мошенников в телелотерее и раскрыть запутанное убийство таксиста. Неизменным в сериале останется главный девиз: «Добро всегда побеждает».
В прошлом году проект «Возвращение Мухтара — 2
» получил статуэтку
российской престижной телевизионной премии ТЭФИ, а новый сезон уже ставит свои рекорды. «Мухтар. Новый след
» — это самый большой проект по количеству актеров-животных
. Помимо Мухтара в кадре появятся собаки разнообразных пород, а также кошки, попугай и лошади. Режиссеры-постановщики
: Наталья Микрюкова, Гузэль Киреева, Олег Шеремет.В ролях
: Владимир Фекленко, Алексей Моисеев, Светлана Брюханова, Надежда Анципович, Евгений Токарев и др.Продюсеры
: Екатерина Швейко, Феликс Клейман.Производство
: Студия 2B, 2016.