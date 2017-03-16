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    Мухтар. Новый след

    Мухтар. Новый след

    Новые герои, новые дела, новые серии! Премьера. «Мухтар. Новый след» — по будням в 09:00

    Серии «Мухтар. Новый след»

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    Серии «Возвращение Мухтара — 2»

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    О сериале

    20 марта НТВ — новый сезон легендарного детективного сериала «Мухтар. Новый след», где одну из главных ролей исполняет служебная собака, которая помогает сотрудникам ОВД ловить преступников.

    История о сплоченной команде, которую связывают не только отношения по службе, но и настоящая дружба, впервые вышла на экраны 13 лет назад.

    Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов и следователь Екатерина Калитина раскрывают мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления вместе с Мухтаром — овчаркой, которая не хуже профессиональных следователей умеет находить улики и ловить правонарушителей. За годы службы сотрудники ОВД стали действовать как единый слаженный механизм, в котором каждому отведена своя роль.

    В продолжении сериала «Мухтар. Новый след» появятся новые актеры и герои. Следователя Максима Жарова сыграет Владимир Фекленко («Глухарь», «Игра», «Законы улиц»), а Мухтара — овчарка Воин, сменившая на этом посту пса по кличке Виват. Во время съемок Владимиру Фекленко пришлось освоить профессию кинолога, чтобы управлять поведением овчарки в кадре. Владимир также успел попробовать себя в роли режиссера: 64-я и 65-я серии станут его дебютом. Служебным положением воспользовался и другой главный герой. В одной из серий роль семьи Мухтара исполнила настоящая семья четвероногого артиста.

    В отдел оперативников также поступят эксперт-криминалист Надежда Кострова (Надежда Анципович) и судмедэксперт Антон Лакушев (Евгений Токарев). Вместе оперативникам предстоит разобраться в деле об отравлении животных в конноспортивном клубе, найти мошенников в телелотерее и раскрыть запутанное убийство таксиста. Неизменным в сериале останется главный девиз: «Добро всегда побеждает».

    В прошлом году проект «Возвращение Мухтара — 2» получил статуэтку российской престижной телевизионной премии ТЭФИ, а новый сезон уже ставит свои рекорды. «Мухтар. Новый след» — это самый большой проект по количеству актеров-животных. Помимо Мухтара в кадре появятся собаки разнообразных пород, а также кошки, попугай и лошади.

    Режиссеры-постановщики: Наталья Микрюкова, Гузэль Киреева, Олег Шеремет.
    В ролях: Владимир Фекленко, Алексей Моисеев, Светлана Брюханова, Надежда Анципович, Евгений Токарев и др.
    Продюсеры: Екатерина Швейко, Феликс Клейман.
    Производство: Студия 2B, 2016.

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