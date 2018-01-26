Facebook исключила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых продуктов

Социальная сеть Facebook исключила «Лабораторию Касперского» из списка антивирусных программ, предлагаемых пользователям. Об этом говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США.
Из заявления Facebook: «В октябре 2017 года, мы исключили антивирусную программу Касперского из списка продуктов, которые мы делаем доступными для наших пользователей».
Напомним, в сентябре Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, в которой говорится о том, что все госучреждения и связанные с ними компании должны прекратить пользоваться программами «Лаборатории Касперского». В ведомстве заявили, что продукты компании могут нанести ущерб нацбезопасности США. А в декабре Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона, который, в частности, ввел запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» в госучреждениях.
Между тем сам Евгений Касперский отверг все обвинения, подчеркнув, что никаких фактов, улик или доказательств с американской стороны представлено не было.
Напомним, в сентябре Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, в которой говорится о том, что все госучреждения и связанные с ними компании должны прекратить пользоваться программами «Лаборатории Касперского». В ведомстве заявили, что продукты компании могут нанести ущерб нацбезопасности США. А в декабре Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона, который, в частности, ввел запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» в госучреждениях.
Между тем сам Евгений Касперский отверг все обвинения, подчеркнув, что никаких фактов, улик или доказательств с американской стороны представлено не было.
Комментарии