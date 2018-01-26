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    Facebook исключила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых продуктов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Facebook исключила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых продуктов

    Facebook исключила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых продуктов

    Facebook исключила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых продуктов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Социальная сеть Facebook исключила «Лабораторию Касперского» из списка антивирусных программ, предлагаемых пользователям. Об этом говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США.

    Из заявления Facebook: «В октябре 2017 года, мы исключили антивирусную программу Касперского из списка продуктов, которые мы делаем доступными для наших пользователей».

    Напомним, в сентябре Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, в которой говорится о том, что все госучреждения и связанные с ними компании должны прекратить пользоваться программами «Лаборатории Касперского». В ведомстве заявили, что продукты компании могут нанести ущерб нацбезопасности США. А в декабре Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона, который, в частности, ввел запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» в госучреждениях.

    Между тем сам Евгений Касперский отверг все обвинения, подчеркнув, что никаких фактов, улик или доказательств с американской стороны представлено не было.

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