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    ФАС предлагает запретить публично рассказывать о проблемах российских банков. ФАС, Центробанк, банки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС предлагает запретить публично рассказывать о проблемах российских банков

    ФАС предлагает запретить публично рассказывать о проблемах российских банков

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    ФАС предлагает запретить публично рассказывать о проблемах российских банков

    ФАС предлагает запретить публично рассказывать о проблемах российских банков

      Федеральная антимонопольная служба предлагает запретить инвестконсультантам публично рассказывать о проблемах в российских банках.

      Замглавы ФАС Андрей Кашеваров рекомендовал аналитикам не брать на себя функции Центробанка, потому что после таких заявлений, пусть даже правдивых, вкладчики начинают забирать деньги из банка, и это снижает его шансы на выживание.

      Комментарий Кашеварова связан с историей аналитика «Альфа-капитала» Сергея Гаврилова. В августе 2017 года тот сообщил о проблемах в четырех крупных банках, три из которых потом подверглись санации.

      ФАС вынесла предупреждение «Альфа-капиталу», посчитав это нарушением антимонопольного законодательства.

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