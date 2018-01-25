Число жертв крушения поезда на севере Италии увеличилось до трех

Ранее сообщалось о двух погибших в результате схода состава с рельсов.
Число погибших при крушении пассажирского поезда, следовавшего из Кремоны в Милан, возросло до трех, передает ТАСС. Ранее СМИ сообщали о как минимум двух погибших и 10 тяжелораненых. Всего количество пострадавших превышает 100 человек.
На месте аварии продолжают работать спасатели и медики скорой помощи. Поезд сошел с рельсов около семи утра на участке железной дороги между Венецией и Миланом. Предположительно, в поезде в основном находились люди, ехавшие в Милан на работу.
Предварительной причиной крушения называют неисправность стрелочного механизма, сообщает РИА Новости. Судя по всему, локомотив и первые вагоны пересекли соединение железнодорожных путей на подъезде к городу, но следующие вагоны сошли с рельсов из-за отклонившегося от оси стрелочного механизма.
На месте аварии продолжают работать спасатели и медики скорой помощи. Поезд сошел с рельсов около семи утра на участке железной дороги между Венецией и Миланом. Предположительно, в поезде в основном находились люди, ехавшие в Милан на работу.
Предварительной причиной крушения называют неисправность стрелочного механизма, сообщает РИА Новости. Судя по всему, локомотив и первые вагоны пересекли соединение железнодорожных путей на подъезде к городу, но следующие вагоны сошли с рельсов из-за отклонившегося от оси стрелочного механизма.
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