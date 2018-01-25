На севере Италии поезд сошел с рельсов: есть жертвы

Как минимум два человек погибли и еще около 10 серьезно пострадали в результате крушения поезда на севере Италии.
Поезд следовал из Кремоны в Милан. Авария произошла на участке железной дороги между Венецией и Миланом — состав сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись.
РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о двух жертвах. Известно, что 10 человек получили серьезные травмы, они были госпитализированы, а еще около сотни человек — легкие.
На место крушения поезда прибыли несколько машин скорой помощи и спасатели. На линии железной дороги объявлено о задержках.
РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о двух жертвах. Известно, что 10 человек получили серьезные травмы, они были госпитализированы, а еще около сотни человек — легкие.
На место крушения поезда прибыли несколько машин скорой помощи и спасатели. На линии железной дороги объявлено о задержках.
Под Миланом сошел с рельсов пассажирский поезд. Спасатели вытаскивают раненых из искореженных вагонов. Погибли по меньшей мере два человека, около 100 пострадали pic.twitter.com/eyAR6PLucb— НТВ (@ntvru) 25 января 2018 г.
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