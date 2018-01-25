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    На севере Италии поезд сошел с рельсов: есть жертвы. аварии на транспорте, железные дороги, Италия, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа севере Италии поезд сошел с рельсов: есть жертвы

    На севере Италии поезд сошел с рельсов: есть жертвы

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    На севере Италии поезд сошел с рельсов: есть жертвы

    На севере Италии поезд сошел с рельсов: есть жертвы

    На севере Италии поезд сошел с рельсов: есть жертвы
    • Фото: vigilfuoco.tv

      • Как минимум два человек погибли и еще около 10 серьезно пострадали в результате крушения поезда на севере Италии.

      Поезд следовал из Кремоны в Милан. Авария произошла на участке железной дороги между Венецией и Миланом — состав сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись.

      РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о двух жертвах. Известно, что 10 человек получили серьезные травмы, они были госпитализированы, а еще около сотни человек — легкие.

      На место крушения поезда прибыли несколько машин скорой помощи и спасатели. На линии железной дороги объявлено о задержках.



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