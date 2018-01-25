Герой эпохи: 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

Сегодня — ровно 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. С утра к могиле у памятника музыканта на Ваганьковском кладбище поклонники несут цветы.
За свою стремительную творческую жизнь Высоцкий написал более 700 песен и стихов, которые любит и цитирует уже не одно поколение. Но помнят его не только за это. Для многих Высоцкий — это, прежде всего, капитан Жеглов из фильма «Место встречи изменить нельзя» или Гамлет на сцене Таганки.
80 лет — можно ли вообще представить Высоцкого стариком? Он жил настолько ярко и был так любим, что его образ остался в нашей памяти высеченным из камня и отлитым в бронзе. Его нет с нами 38 лет, а он все равно, по опросам, второй после Гагарина среди кумиров. И памятники ему открывают не только в России, но даже на Украине, где в последние годы вроде бы аллергия ко всему русскому. Но только не к нему.
Его стихи печатали в самиздате, в театр на Таганке было не попасть, каждая его роль в кино, каждый концерт только увеличивали армию поклонников. Уровень популярности Высоцкого и не снился нынешним звездам. А он рвал себя на части.
Если есть такое понятие как народный артист, так это точно о Владимире Высоцком. Он жил с душой нараспашку. За это его любили тогда, любят и сейчас.
Театр на Таганке сейчас ставит интерпретацию музыкальной сказки Высоцкого про Алису в стране чудес, сохранив культовые тексты, но написав новую музыку. Теперь и навсегда — это его театр с портретом в фойе.
Ирина Апексимова, актриса: «Он был таким ощущением чего-то нездешнего, андеграундного, если можно так сказать. Такой глоток свободы и правды».
Евгений Маргулис, музыкант: «Когда ты видишь Высоцкого на расстоянии вытянутой руки, и видно, как он управляет своими и твоими эмоциями, это потрясающе. А когда тебе, дураку, еще лет 15, 16, 17, ты веришь каждому слову — просто на разрыв!».
Смог бы Владимир Высоцкий вписаться в наше время? Был бы он таким популярным сейчас — в век Интернета, электронной музыки и рэпа вместо баллад?
Рэпер Баста называет Высоцкого блюзменом и рок-н-рольной звездой нескольких поколений.
Баста: «Многие считали его дворовым, слишком приблатненным, слишком народным. Я читал в книге, что Владимир Семёнович очень сильно из-за этого переживал. На самом деле, это была его самая большая победа, он достучался до каждого сердца».
Ричард Симашков (рэпер Рич): «Он говорил о тех вещах, о которых думало огромное количество людей, и говорил на доступном, понятном языке».
Для современных музыкантов Высоцкий — голос из прошлого. Миф и символ контркультуры, как Че Гевара для антиглобалистов. Бунтарь советской эпохи, который пел для простых людей.
Юрий Шевчук: «Главная тема его творчества — это человек, человек-гора, человек-пароход, человек-подонок, человек-герой, любящий человек, ненавидящий человек, человек, ищущий себя. Высоцкий — это человек. Поэтому, пока будут жить русские люди, говорить на русском языке, будут слушать Высоцкого».
Он стал по-настоящему народным артистом еще при жизни и продолжает быть им сейчас. Владимир Высоцкий — человек, который был искренним с нами.
80 лет — можно ли вообще представить Высоцкого стариком? Он жил настолько ярко и был так любим, что его образ остался в нашей памяти высеченным из камня и отлитым в бронзе. Его нет с нами 38 лет, а он все равно, по опросам, второй после Гагарина среди кумиров. И памятники ему открывают не только в России, но даже на Украине, где в последние годы вроде бы аллергия ко всему русскому. Но только не к нему.
Его стихи печатали в самиздате, в театр на Таганке было не попасть, каждая его роль в кино, каждый концерт только увеличивали армию поклонников. Уровень популярности Высоцкого и не снился нынешним звездам. А он рвал себя на части.
Если есть такое понятие как народный артист, так это точно о Владимире Высоцком. Он жил с душой нараспашку. За это его любили тогда, любят и сейчас.
Театр на Таганке сейчас ставит интерпретацию музыкальной сказки Высоцкого про Алису в стране чудес, сохранив культовые тексты, но написав новую музыку. Теперь и навсегда — это его театр с портретом в фойе.
Ирина Апексимова, актриса: «Он был таким ощущением чего-то нездешнего, андеграундного, если можно так сказать. Такой глоток свободы и правды».
Евгений Маргулис, музыкант: «Когда ты видишь Высоцкого на расстоянии вытянутой руки, и видно, как он управляет своими и твоими эмоциями, это потрясающе. А когда тебе, дураку, еще лет 15, 16, 17, ты веришь каждому слову — просто на разрыв!».
Смог бы Владимир Высоцкий вписаться в наше время? Был бы он таким популярным сейчас — в век Интернета, электронной музыки и рэпа вместо баллад?
Рэпер Баста называет Высоцкого блюзменом и рок-н-рольной звездой нескольких поколений.
Баста: «Многие считали его дворовым, слишком приблатненным, слишком народным. Я читал в книге, что Владимир Семёнович очень сильно из-за этого переживал. На самом деле, это была его самая большая победа, он достучался до каждого сердца».
Ричард Симашков (рэпер Рич): «Он говорил о тех вещах, о которых думало огромное количество людей, и говорил на доступном, понятном языке».
Для современных музыкантов Высоцкий — голос из прошлого. Миф и символ контркультуры, как Че Гевара для антиглобалистов. Бунтарь советской эпохи, который пел для простых людей.
Юрий Шевчук: «Главная тема его творчества — это человек, человек-гора, человек-пароход, человек-подонок, человек-герой, любящий человек, ненавидящий человек, человек, ищущий себя. Высоцкий — это человек. Поэтому, пока будут жить русские люди, говорить на русском языке, будут слушать Высоцкого».
Он стал по-настоящему народным артистом еще при жизни и продолжает быть им сейчас. Владимир Высоцкий — человек, который был искренним с нами.
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