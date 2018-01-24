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    Путин поддержал идею открыть театр песни в доме Высоцкого. Высоцкий, выставки и музеи, Москва, музыка и музыканты, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поддержал идею открыть театр песни в доме Высоцкого

    Путин поддержал идею открыть театр песни в доме Высоцкого

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    Путин поддержал идею открыть театр песни в доме Высоцкого

    Путин поддержал идею открыть театр песни в доме Высоцкого

    Путин поддержал идею открыть театр песни в доме Высоцкого

      Завтра исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Глава государства осмотрел экспозицию, посвященную этой дате, и побывал на репетиции театральной постановки.

      Сначала Владимир Путин прогулялся по залам музея Высоцкого, где хранится более 50 тысяч экспонатов, связанных с именем артиста. Это и рукописи, и письма, и фотографии, и личные вещи, в том числе его гитара, а также одежда, мебель и другие предметы.

      Также сегодня стало известно, что власти Москвы выделили 65 миллионов на развитие дома-музея. Директор музея, сын Владимира Высоцкого Никита, рассказал президенту о том, что проекты уже есть. В планах не только расширить экспозицию, но и оборудовать кухню и гостиную, какими они были при жизни Владимира Семёновича, сообщает корреспондент НТВ Светлана Гордеева.

      Кроме этого, Никита Высоцкий рассказал, что всегда мечтал открыть театр песни на третьем этаже дома-музея. Владимир Путин предложил эту идею поддержать на государственном уровне.

      Подробности — в видеоматериале.

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