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    Путин посетил дом Высоцкого на Таганке

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин посетил дом Высоцкого на Таганке

    Путин посетил дом Высоцкого на Таганке

    Путин посетил дом Высоцкого на Таганке
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Владимир Путин посетил музей Владимира Высоцкого на Таганке в преддверии 80-летния поэта и артиста.

    Президент осмотрел экспозицию музея и обсудил его дальнейшее развитие. Также глава государства побывал также на репетиции театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», режиссером которой является сын Высоцкого Никита.

    смотретьЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого
    ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого
    А накануне Центробанк выпустил в обращение серебряную монету номиналом 25 рублей, приуроченную ко дню рождения Владимира Высоцкого.

    Дом Высоцкого на Таганке был основан в 1992 году. Директором музея работает Никита Высоцкий. К 80-летнему юбилею Высоцкого в музее организована выставка «Я, конечно, вернусь».

    Фонды музея насчитывают 52799 единиц хранения — это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, графика, нумизматика.

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