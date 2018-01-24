Путин посетил дом Высоцкого на Таганке

Владимир Путин посетил музей Владимира Высоцкого на Таганке в преддверии
80-летния поэта и артиста.
Президент осмотрел экспозицию музея и обсудил его дальнейшее развитие. Также глава государства побывал также на репетиции театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», режиссером которой является сын Высоцкого Никита.
А накануне Центробанк выпустил в обращение серебряную монету номиналом 25 рублей, приуроченную ко дню рождения Владимира Высоцкого.
Дом Высоцкого на Таганке был основан в 1992 году. Директором музея работает Никита Высоцкий. К 80-летнему юбилею Высоцкого в музее организована выставка «Я, конечно, вернусь».
Фонды музея насчитывают 52799 единиц хранения — это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, графика, нумизматика.
А накануне Центробанк выпустил в обращение серебряную монету номиналом 25 рублей, приуроченную ко дню рождения Владимира Высоцкого.
Дом Высоцкого на Таганке был основан в 1992 году. Директором музея работает Никита Высоцкий. К 80-летнему юбилею Высоцкого в музее организована выставка «Я, конечно, вернусь».
Фонды музея насчитывают 52799 единиц хранения — это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, графика, нумизматика.
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