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    Новак в Давосе предложил США присоединиться к консультациям по газу. США, Швейцария, газ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовак в Давосе предложил США присоединиться к консультациям по газу

    Новак в Давосе предложил США присоединиться к консультациям по газу

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    Новак в Давосе предложил США присоединиться к консультациям по газу

    Новак в Давосе предложил США присоединиться к консультациям по газу

    Новак в Давосе предложил США присоединиться к консультациям по газу

      Министр энергетики России Александр Новак предложил США присоединиться к консультациям по газовому рынку. Он заявил об этом на сессии экономического форума в Давосе.

      По мнению Новака, для отрасли будет полезно участие Вашингтона в общей дискуссии экспортеров. Американский министр энергетики уже во время своего выступления на форуме ответил, что возможности для сотрудничества России и США существуют.

      Второй день Давоса был богат на яркие высказывания. Его главными героями стали лидеры Франции и Германии. Эммануэль Макрон говорил о кризисе глобализации и сильной Европе. А Ангела Меркель критиковала политику протекционизма, которой придерживается Белый дом.

      Третий день форума обещает быть не менее интересным, ведь сегодня в Давос должен прилететь Дональд Трамп.

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