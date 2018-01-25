Новак в Давосе предложил США присоединиться к консультациям по газу

Министр энергетики России Александр Новак предложил США присоединиться к консультациям по газовому рынку. Он заявил об этом на сессии экономического форума в Давосе.
По мнению Новака, для отрасли будет полезно участие Вашингтона в общей дискуссии экспортеров. Американский министр энергетики уже во время своего выступления на форуме ответил, что возможности для сотрудничества России и США существуют.
Второй день Давоса был богат на яркие высказывания. Его главными героями стали лидеры Франции и Германии. Эммануэль Макрон говорил о кризисе глобализации и сильной Европе. А Ангела Меркель критиковала политику протекционизма, которой придерживается Белый дом.
Третий день форума обещает быть не менее интересным, ведь сегодня в Давос должен прилететь Дональд Трамп.
Второй день Давоса был богат на яркие высказывания. Его главными героями стали лидеры Франции и Германии. Эммануэль Макрон говорил о кризисе глобализации и сильной Европе. А Ангела Меркель критиковала политику протекционизма, которой придерживается Белый дом.
Третий день форума обещает быть не менее интересным, ведь сегодня в Давос должен прилететь Дональд Трамп.
Комментарии