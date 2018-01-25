Умники и дороги: удастся ли правительству справиться с главными русскими бедами

Эта неделя оказалась богатой на новости для отечественных автомобилистов. В среду все бурно обсуждали инициативу Союза автошкол. Они предлагают при замене прав по истечению десятилетнего срока ввести повторный экзамен по теории. ГИБДД уже изучает предложение.
Также всем интересно, что же прописано в новой стратегии безопасности дорожного движения, которую утвердили в правительстве. Цели у документа крайне амбициозные — выйти на нулевую смертность на российских дорогах. Сейчас в этом смысле ситуация в России печальная. Риск гибели в ДТП у нас в пять раз выше, чем в Швеции или Великобритании и в три с половиной раза выше, чем в Германии.
За 2017 год на наших дорогах погибли более 19 тысяч человек. Поэтому стратегия безопасности дорожного движения — это в прямом смысле жизненно необходимая мера. Хотя и промежуточная, признался главный идеолог реформ ПДД, первый зампред правительства Игорь Шувалов.
Игорь Шувалов: «Ближайшая цель — к 2024 году снизить риск гибели в ДТП до 4 человек на 100 тысяч населения».
За некоторыми пунктами стратегии стоят очень серьезные законопроекты, которые сильно изменят жизнь автомобилистов в ближайшие годы.
Изменит ли новая стратегия страшную статистику и какие еще изменения нас ждут? Как стоимость ОСАГО будет зависеть от числа штрафов? На сколько снизят разрешенную скорость в черте города? Правда ли, что количество камер вырастет кратно?
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
За 2017 год на наших дорогах погибли более 19 тысяч человек. Поэтому стратегия безопасности дорожного движения — это в прямом смысле жизненно необходимая мера. Хотя и промежуточная, признался главный идеолог реформ ПДД, первый зампред правительства Игорь Шувалов.
Игорь Шувалов: «Ближайшая цель — к 2024 году снизить риск гибели в ДТП до 4 человек на 100 тысяч населения».
За некоторыми пунктами стратегии стоят очень серьезные законопроекты, которые сильно изменят жизнь автомобилистов в ближайшие годы.
Изменит ли новая стратегия страшную статистику и какие еще изменения нас ждут? Как стоимость ОСАГО будет зависеть от числа штрафов? На сколько снизят разрешенную скорость в черте города? Правда ли, что количество камер вырастет кратно?
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
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