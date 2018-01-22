В России решили перевоспитать водителей и свести к нулю смертность в ДТП

Сегодня российское правительство утвердило стратегию безопасности движения до 2024 года. Она ставит перед собой амбициозные цели, в том числе снижение смертности в ДТП почти до нуля. Вероятно, с финансированием определятся чуть позднее, а пока власти решили изменить менталитет участников дорожного движения.

Как доложил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сейчас показатель смертности на российских дорогах оставляет 13 человек на 100 тысяч населения.



Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Поведение водителей на дорогах и отношение друг к другу остается очень разным. Мы обязаны развернуть линию поведения более цивилизованную сторону. Одновременно необходимо следить за состоянием улиц и дорог, за применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, совершенствовать механизмы фиксации ДТП».



На дорогах обещают установить больше камер и экономически стимулировать соблюдение правил. По мнению экспертов, ОСАГО для злостных нарушителей может подорожать, а по некоторым нарушениям планируется ужесточить наказание. Также предлагается формировать положительный имидж сотрудников ГАИ и негативный образ тех, кто нарушает ПДД и ведет себя на дороге агрессивно.



Среди основных проблем стратегия выделяет пьянство за рулем, снижение среднего возраста водителей и большое количество старых автомобилей, которые не соответствуют современным требованиям безопасности.