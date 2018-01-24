Госдума разрешила выплачивать зарплату в валюте

Российские работодатели теперь смогут выплачивать зарплату сотрудникам, работающим за границей, в иностранной валюте. Поправки в Трудовой кодекс в третьем, окончательном чтении, приняла Госдума.
До сих пор это можно было делать только в рублях и только на счета, открытые в российских банках. В валюте выплачивались только суточные для загранкомандировок. Было это, мягко говоря, неудобно.
Облегчили жизнь и российским дипломатам. Они и раньше могли получать зарплату в валюте, но теперь ее могут сразу перечислить в банки, которые находятся на территории России.
Облегчили жизнь и российским дипломатам. Они и раньше могли получать зарплату в валюте, но теперь ее могут сразу перечислить в банки, которые находятся на территории России.
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