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    Госдума разрешила выплачивать зарплату в валюте. банки, валюта, Госдума, зарплаты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума разрешила выплачивать зарплату в валюте

    Госдума разрешила выплачивать зарплату в валюте

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    Госдума разрешила выплачивать зарплату в валюте

    Госдума разрешила выплачивать зарплату в валюте

    Госдума разрешила выплачивать зарплату в валюте

      Российские работодатели теперь смогут выплачивать зарплату сотрудникам, работающим за границей, в иностранной валюте. Поправки в Трудовой кодекс в третьем, окончательном чтении, приняла Госдума.

      До сих пор это можно было делать только в рублях и только на счета, открытые в российских банках. В валюте выплачивались только суточные для загранкомандировок. Было это, мягко говоря, неудобно.

      Облегчили жизнь и российским дипломатам. Они и раньше могли получать зарплату в валюте, но теперь ее могут сразу перечислить в банки, которые находятся на территории России.

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