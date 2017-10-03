Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Работающим за границей россиянам разрешат получать зарплату в валюте. валюта, законодательство, зарплаты, правительство РФ, рубль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРаботающим за границей россиянам разрешат получать зарплату в валюте

    Работающим за границей россиянам разрешат получать зарплату в валюте

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    Работающим за границей россиянам разрешат получать зарплату в валюте

    Работающим за границей россиянам разрешат получать зарплату в валюте

    Работающим за границей россиянам разрешат получать зарплату в валюте

      Россиянам разрешат получать зарплату в валюте. Правда, только тем, кто работает за границей.

      Сейчас по закону россияне могут получать зарплату только в рублях, даже если человек работает за границей, а его компания находится в России. При этом платить можно только на счет в российском банке.

      В правительстве это сочли экономически необоснованным и внесли в Думу законопроект, позволяющий получать зарплату в валюте и на счет в банке за пределами России. Не забыли и дипломатов. Они валюту и так получали, но им теперь хотят разрешить получать ее в банках на территории России «в связи с возрастающими рисками нарушения бесперебойного получения такими работниками валютного денежного содержания».

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