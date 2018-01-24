В МИД РФ ответили на нападки США из-за химатаки в Сирии

США используют сирийскую тематику и бездоказательные обвинения для сдерживания России, но эти попытки обречены на провал. Так заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал слова американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о возможной причастности Москвы к химической атаке в арабской республике.
Ранее в Госдепе заявили, что сирийские власти 22 января якобы применили отравляющие вещества в Восточной Гуте. В российском МИД обратили внимание, что эти обвинения появились в преддверии Конгресса сирийского национального диалога — форум состоится на следующей неделе в Сочи.
В интервью журналистам Сергей Рябков заметил — США идут на провокации каждый раз, когда происходят события, повышающие шансы на мирное урегулирование сирийского кризиса.
Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ: «Каждый раз, когда происходят или готовятся важные политические события, которые повышают шансы на урегулирование ситуации в Сирии, США идут на прямые провокации».
Дипломат подчеркнул — никакой фактической базы для нападок на Россию у Вашингтона нет.
В интервью журналистам Сергей Рябков заметил — США идут на провокации каждый раз, когда происходят события, повышающие шансы на мирное урегулирование сирийского кризиса.
Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ: «Каждый раз, когда происходят или готовятся важные политические события, которые повышают шансы на урегулирование ситуации в Сирии, США идут на прямые провокации».
Дипломат подчеркнул — никакой фактической базы для нападок на Россию у Вашингтона нет.
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