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    В МИД РФ ответили на нападки США из-за химатаки в Сирии. Госдепартамент США, МИД РФ, США, Сирия, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ МИД РФ ответили на нападки США из-за химатаки в Сирии

    В МИД РФ ответили на нападки США из-за химатаки в Сирии

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    В МИД РФ ответили на нападки США из-за химатаки в Сирии

    В МИД РФ ответили на нападки США <nobr>из-за</nobr> химатаки в Сирии

      США используют сирийскую тематику и бездоказательные обвинения для сдерживания России, но эти попытки обречены на провал. Так заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал слова американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о возможной причастности Москвы к химической атаке в арабской республике.

      Ранее в Госдепе заявили, что сирийские власти 22 января якобы применили отравляющие вещества в Восточной Гуте. В российском МИД обратили внимание, что эти обвинения появились в преддверии Конгресса сирийского национального диалога — форум состоится на следующей неделе в Сочи.

      В интервью журналистам Сергей Рябков заметил — США идут на провокации каждый раз, когда происходят события, повышающие шансы на мирное урегулирование сирийского кризиса.

      Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ: «Каждый раз, когда происходят или готовятся важные политические события, которые повышают шансы на урегулирование ситуации в Сирии, США идут на прямые провокации».

      Дипломат подчеркнул — никакой фактической базы для нападок на Россию у Вашингтона нет.

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