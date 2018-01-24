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    Эрдоган пообещал «очистить от террористов» всю границу с Сирией

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    Эрдоган пообещал «очистить от террористов» всю границу с Сирией

    Эрдоган пообещал «очистить от террористов» всю границу с Сирией

    Турция не ограничится операцией в сирийском Африне, она намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю свою границу с Сирией «от террористов», заявил президент Реджеп Эрдоган.

    Это заявление глава государства сделал, выступая перед главами местных администраций в Анкаре. Слова Эрдогана приводит агентство РИА Новости.

    Реджеп Эрдоган, президент Турции: «Начав операцию „Оливковая ветвь“, мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность».

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