Эрдоган пообещал «очистить от террористов» всю границу с Сирией

Турция не ограничится операцией в сирийском Африне, она намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю свою границу с Сирией «от террористов», заявил президент Реджеп Эрдоган.
Это заявление глава государства сделал, выступая перед главами местных администраций в Анкаре. Слова Эрдогана приводит агентство РИА Новости.
Реджеп Эрдоган, президент Турции: «Начав операцию „Оливковая ветвь“, мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность».
Накануне Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии во время телефонного разговора. Главы государств затронули обстановку в районе города Африн.
Они согласились, что разрешить кризис можно, лишь соблюдая принцип территориальной целостности Сирии. Стороны договорились продолжать активную совместную работу по установлению мира в арабской республике.
Реджеп Эрдоган, президент Турции: «Начав операцию „Оливковая ветвь“, мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность».
Накануне Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии во время телефонного разговора. Главы государств затронули обстановку в районе города Африн.
Они согласились, что разрешить кризис можно, лишь соблюдая принцип территориальной целостности Сирии. Стороны договорились продолжать активную совместную работу по установлению мира в арабской республике.
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