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    Аномальные морозы сковали льдом «незамерзающую» бухту во Владивостоке. Владивосток, Дальний Восток, Приморье, погода, снег, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАномальные морозы сковали льдом «незамерзающую» бухту во Владивостоке

    Аномальные морозы сковали льдом «незамерзающую» бухту во Владивостоке

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    Аномальные морозы сковали льдом «незамерзающую» бухту во Владивостоке

    Аномальные морозы сковали льдом «незамерзающую» бухту во Владивостоке

    Аномальные морозы сковали льдом «незамерзающую» бухту во Владивостоке

      На Сахалине снежная буря с ураганным ветром парализовала работу аэропорта, местами на острове остановлено движение поездов. А в Приморье настолько холодно, что впервые за многие годы льдом покрылась бухта Золотой Рог.

      Жители Приморского края пик календарной зимы почувствовали, как говорится, до кончиков пальцев. Как и прогнозировали синоптики, в регион пришли настоящие крещенские морозы. Причем их аномальность не всегда фиксируют датчики температуры: если во Владивостоке термометры показывают всего минус 22 градуса, то с учетом ветра и влажности это ощущается как минус 36.

      От сильных холодов впервые полностью обледенела обычно устойчивая к морозам акватория бухты Золотой Рог. Прохожие передвигаются ускоренным шагом, чтобы не отморозить лицо и не застудить ноги. Специалисты настоятельно рекомендовали воздержаться от прогулок детям и пожилым людям: у одних термоадаптация еще не сформирована, у вторых, наоборот, снижена.

      Крепкие морозы стоят и в Якутии. Несмотря на это, японский турист решил искупаться в незамерзающем роднике в самом Оймяконе — одном из самых холодных мест планеты. Правда, что такое окунуться в 60-градусный мороз, он выразил не словами, а только беспрерывными криками.

      А на Сахалине из-за штормового ветра и метели закрыты автодороги, нарушено автобусное сообщение, задержаны несколько авиарейсов. Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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