Аномальные морозы сковали льдом «незамерзающую» бухту во Владивостоке

На Сахалине снежная буря с ураганным ветром парализовала работу аэропорта, местами на острове остановлено движение поездов. А в Приморье настолько холодно, что впервые за многие годы льдом покрылась бухта Золотой Рог.
Жители Приморского края пик календарной зимы почувствовали, как говорится, до кончиков пальцев. Как и прогнозировали синоптики, в регион пришли настоящие крещенские морозы. Причем их аномальность не всегда фиксируют датчики температуры: если во Владивостоке термометры показывают всего минус 22 градуса, то с учетом ветра и влажности это ощущается как минус 36.
От сильных холодов впервые полностью обледенела обычно устойчивая к морозам акватория бухты Золотой Рог. Прохожие передвигаются ускоренным шагом, чтобы не отморозить лицо и не застудить ноги. Специалисты настоятельно рекомендовали воздержаться от прогулок детям и пожилым людям: у одних термоадаптация еще не сформирована, у вторых, наоборот, снижена.
Крепкие морозы стоят и в Якутии. Несмотря на это, японский турист решил искупаться в незамерзающем роднике в самом Оймяконе — одном из самых холодных мест планеты. Правда, что такое окунуться в 60-градусный мороз, он выразил не словами, а только беспрерывными криками.
А на Сахалине из-за штормового ветра и метели закрыты автодороги, нарушено автобусное сообщение, задержаны несколько авиарейсов. Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
От сильных холодов впервые полностью обледенела обычно устойчивая к морозам акватория бухты Золотой Рог. Прохожие передвигаются ускоренным шагом, чтобы не отморозить лицо и не застудить ноги. Специалисты настоятельно рекомендовали воздержаться от прогулок детям и пожилым людям: у одних термоадаптация еще не сформирована, у вторых, наоборот, снижена.
Крепкие морозы стоят и в Якутии. Несмотря на это, японский турист решил искупаться в незамерзающем роднике в самом Оймяконе — одном из самых холодных мест планеты. Правда, что такое окунуться в 60-градусный мороз, он выразил не словами, а только беспрерывными криками.
А на Сахалине из-за штормового ветра и метели закрыты автодороги, нарушено автобусное сообщение, задержаны несколько авиарейсов. Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
Комментарии