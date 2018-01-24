Мощный циклон с метелью привел к транспортному коллапсу на Сахалине

Из-за штормового ветра и метели на Сахалине закрыты автодороги, нарушено автобусное сообщение, задержаны несколько авиарейсов.
Штормовой ветер и метель привели к транспортному коллапсу в Сахалинской области. Два участка трассы Южно-Сахалинск-Оха, которая пересекает остров с севера на юг, закрыты для проезда, сообщили Интерфаксу в региональном управлении автодорог.
Представитель управления автодорог Сахалинской области: «Закрыты участки Южно-Сахалинск — Поречье (Макаровский район), Макаров — Лермонтовка (Поронайский район). На западном побережье Сахалина закрыт участок Арсентьевка — Ильинский. Сильная метель, плохая видимость на дорогах».
До улучшения погоды было также прекращено автобусное сообщение между Южно-Сахалинском и Поронайском, Макаровым и Углегорском, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Сообщается, что застрявших на дорогах автомобилей нет. Закрыта также паромная переправа между островом и материковой частью России, отменены несколько пассажирских поездов.
Аэропорт Южно-Сахалинска пока не останавливал работу, но вылет 14 рейсов из воздушной гавани задерживается. Прибывающие рейсы приземляются в Хабаровске.
Мэрия Южно-Сахалинска отменила в среду занятия во всех школах города. Детские сады работают в обычном режиме, но там уже сделали запасы воды и пищи, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
О приближении к Сахалину двух мощных циклонов региональное управление МЧС сообщило накануне. Под ударом стихии оказалась также Камчатка.
Представитель управления автодорог Сахалинской области: «Закрыты участки Южно-Сахалинск — Поречье (Макаровский район), Макаров — Лермонтовка (Поронайский район). На западном побережье Сахалина закрыт участок Арсентьевка — Ильинский. Сильная метель, плохая видимость на дорогах».
До улучшения погоды было также прекращено автобусное сообщение между Южно-Сахалинском и Поронайском, Макаровым и Углегорском, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Сообщается, что застрявших на дорогах автомобилей нет. Закрыта также паромная переправа между островом и материковой частью России, отменены несколько пассажирских поездов.
Аэропорт Южно-Сахалинска пока не останавливал работу, но вылет 14 рейсов из воздушной гавани задерживается. Прибывающие рейсы приземляются в Хабаровске.
Мэрия Южно-Сахалинска отменила в среду занятия во всех школах города. Детские сады работают в обычном режиме, но там уже сделали запасы воды и пищи, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
О приближении к Сахалину двух мощных циклонов региональное управление МЧС сообщило накануне. Под ударом стихии оказалась также Камчатка.
Комментарии