Синоптики предупредили об урагане и опасности схода лавин на Камчатке

Мощный циклон принесет на Камчатку снегопады и ветер скоростью до 50 метров в секунду.
Синоптики предупредили жителей Камчатки о приближении мощного циклона, который принесет с собой сильные осадки и ветер ураганной силы. Основной удар стихии придется на южные районы полуострова, сообщила РИА Новости представительница местного гидрометцентра Анна Приходько.
Анна Приходько, начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидромтецентра: «Днём в среду циклон накроет Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский и юг Мильковского района. Ожидается сильный мокрый снег, ветер усилится до 25–30 метров в секунду, метель, снежные заносы».
По словам синоптика, в некоторых районах скорость ветра может достигать 45–50 метров в секунду.
Камчатский противолавинный центр предупредил всех, кто работает в горных районах полуострова, а также туристов и охотников, о повышенной опасности схода лавин. В горах объявлено штормовое предупреждение.
Из сообщения Камчатского противолавинного центра: «В период с полуночи 24 января по 26 января включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский».
Региональное управление МЧС и его подразделения уже приведены в режим повышенной готовности. Спасатели будут патрулировать автодороги, на трассах будут развернуты пункты обогрева, передает пресс-служба ведомства.
Ухудшение погоды ожидается также на Сахалине. В понедельник же снегопад обрушился на Японию. В результате инцидентов, связанных со снегопадом и гололедом, различные травмы получили более 300 человек, передает ТАСС. Автомобилисты были вынуждены провести в автотоннеле Яматэ в центре Токио целую ночь, так как из-за сугробов на выезде из тоннеля образовалась многокилометровая пробка.
Анна Приходько, начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидромтецентра: «Днём в среду циклон накроет Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский и юг Мильковского района. Ожидается сильный мокрый снег, ветер усилится до 25–30 метров в секунду, метель, снежные заносы».
По словам синоптика, в некоторых районах скорость ветра может достигать 45–50 метров в секунду.
Камчатский противолавинный центр предупредил всех, кто работает в горных районах полуострова, а также туристов и охотников, о повышенной опасности схода лавин. В горах объявлено штормовое предупреждение.
Из сообщения Камчатского противолавинного центра: «В период с полуночи 24 января по 26 января включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский».
Региональное управление МЧС и его подразделения уже приведены в режим повышенной готовности. Спасатели будут патрулировать автодороги, на трассах будут развернуты пункты обогрева, передает пресс-служба ведомства.
Ухудшение погоды ожидается также на Сахалине. В понедельник же снегопад обрушился на Японию. В результате инцидентов, связанных со снегопадом и гололедом, различные травмы получили более 300 человек, передает ТАСС. Автомобилисты были вынуждены провести в автотоннеле Яматэ в центре Токио целую ночь, так как из-за сугробов на выезде из тоннеля образовалась многокилометровая пробка.
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