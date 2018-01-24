Армена Джигарханяна выписали из больницы

Народный артист СССР Армен Джигарханян, который был госпитализирован 17 января, выписан из больницы имени Пирогова.
Актер, как рассказал источник ТАСС в медицинских кругах, покинул стены медицинского учреждения вечером 23 января.
Источник: «Армена Борисовича выписали из больницы накануне вечером. Состояние артиста удовлетворительное».
Ранее сообщалось, что Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Якобы артист был доставлен в Пироговскую больницу с диагнозом «гипертонический криз». Однако давний друг 82-летнего актера Артур Согомонян сообщил, что причиной госпитализации Армена Борисовича стал вирус.
Источник: «Армена Борисовича выписали из больницы накануне вечером. Состояние артиста удовлетворительное».
Ранее сообщалось, что Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Якобы артист был доставлен в Пироговскую больницу с диагнозом «гипертонический криз». Однако давний друг 82-летнего актера Артур Согомонян сообщил, что причиной госпитализации Армена Борисовича стал вирус.
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