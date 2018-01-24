Трамп обвинил Samsung в потере СМС-переписки «влюбленной парочки» из ФБР

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Samsung в потере
СМС-переписки двух сотрудников ФБР, один из которых был отстранен от участия в расследовании по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские выборы.
Речь идет о контрразведчике ФБР Питере Стржоке, отстраненном спецпрокурором по «делу РФ» Робертом Мюллером, и юристе ФБР Лизе Пейдж, с которой Стржок состоял в отношениях.
О потере сообщений телеканалу Fox News сообщил министр юстиции страны Джефф Сешнс. По его словам, ФБР не смогло предоставить конгрессу переписку, которая охватывает пять месяцев с момента передачи дел новой администрации Трампа в конце 2016 года и до назначения спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера весной прошлого года.
Как следует из письма помощника министра по законодательным вопросам Стивена Бойда председателю комитета сената по национальной безопасности Рону Джонсону, «многие предоставленные бюро мобильные устройства Samsung 5 (по-видимому, речь идет о Samsung S5, не сохраняют текстовые сообщения из-за неправильных конфигураций».
По данным американских СМИ, Стржок и Пейдж обменивались критикующими и оскорбляющими Трампа сообщениями. Сторонники президента США считают данное обстоятельство доказательством того, что ФБР во время предвыборной кампании действовало против республиканского кандидата и негласно поддерживало Хиллари Клинтон.
Where are the 50,000 important text messages between FBI lovers Lisa Page and Peter Strzok? Blaming Samsung!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2018
О потере сообщений телеканалу Fox News сообщил министр юстиции страны Джефф Сешнс. По его словам, ФБР не смогло предоставить конгрессу переписку, которая охватывает пять месяцев с момента передачи дел новой администрации Трампа в конце 2016 года и до назначения спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера весной прошлого года.
Как следует из письма помощника министра по законодательным вопросам Стивена Бойда председателю комитета сената по национальной безопасности Рону Джонсону, «многие предоставленные бюро мобильные устройства Samsung 5 (по-видимому, речь идет о Samsung S5, не сохраняют текстовые сообщения из-за неправильных конфигураций».
По данным американских СМИ, Стржок и Пейдж обменивались критикующими и оскорбляющими Трампа сообщениями. Сторонники президента США считают данное обстоятельство доказательством того, что ФБР во время предвыборной кампании действовало против республиканского кандидата и негласно поддерживало Хиллари Клинтон.
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