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    Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

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    • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria , Rebecca Naden
    Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

    Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

    Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
  • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria , Rebecca Naden

    • Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в «сговоре с ФБР и Россией».

    Об этом глава США написал в своем Twitter.

    Дональд Трамп: «Теперь, когда подтвердилось, что мой сговор с Россией — полная ложь, ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией».




    В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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    Трамп же в свою очередь уже не раз заявлял об очевидных, с его точки зрения, «связях Клинтон с российскими властями». Так, он публично заявил, что Клинтон, будучи госсекретарем, «отдала России 20%» американского урана. По словам Трампа, «СМИ не хотят освещать эту историю». Речь идет о покупке российским «Росатомом» канадской компании Uranium One, которая владела 20% американских урановых рудников. Трамп обвинил Хиллари Клинтон, возглавлявшую тогда Госдепартамент, который одобрил сделку, в продаже «за взятки» родины и стратегического сырья.

    Кроме того, Трамп требует от Минюста разобраться, почему ФБР во время президентской кампании в США не стало предъявлять Клинтон обвинений в том, что она будучи госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. Трамп считает, что таким образом ФБР оказало поддержку Клинтон на выборах.

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