Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил
экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в «сговоре с ФБР и Россией».
Об этом глава США написал в своем Twitter.
Дональд Трамп: «Теперь, когда подтвердилось, что мой сговор с Россией — полная ложь, ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией».
В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
Трамп же в свою очередь уже не раз заявлял об очевидных, с его точки зрения, «связях Клинтон с российскими властями». Так, он публично заявил, что Клинтон, будучи госсекретарем, «отдала России 20%» американского урана. По словам Трампа, «СМИ не хотят освещать эту историю». Речь идет о покупке российским «Росатомом» канадской компании Uranium One, которая владела 20% американских урановых рудников. Трамп обвинил Хиллари Клинтон, возглавлявшую тогда Госдепартамент, который одобрил сделку, в продаже «за взятки» родины и стратегического сырья.
Кроме того, Трамп требует от Минюста разобраться, почему ФБР во время президентской кампании в США не стало предъявлять Клинтон обвинений в том, что она будучи госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. Трамп считает, что таким образом ФБР оказало поддержку Клинтон на выборах.
Дональд Трамп: «Теперь, когда подтвердилось, что мой сговор с Россией — полная ложь, ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией».
Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.
В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
Трамп же в свою очередь уже не раз заявлял об очевидных, с его точки зрения, «связях Клинтон с российскими властями». Так, он публично заявил, что Клинтон, будучи госсекретарем, «отдала России 20%» американского урана. По словам Трампа, «СМИ не хотят освещать эту историю». Речь идет о покупке российским «Росатомом» канадской компании Uranium One, которая владела 20% американских урановых рудников. Трамп обвинил Хиллари Клинтон, возглавлявшую тогда Госдепартамент, который одобрил сделку, в продаже «за взятки» родины и стратегического сырья.
Кроме того, Трамп требует от Минюста разобраться, почему ФБР во время президентской кампании в США не стало предъявлять Клинтон обвинений в том, что она будучи госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. Трамп считает, что таким образом ФБР оказало поддержку Клинтон на выборах.
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