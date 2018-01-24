Россия предложила ООН новый механизм расследования химатак в Сирии

Россия предложила Совбезу ООН создать новый механизм расследования атак с применением химического оружия в Сирии.
Россия предложила Совбезу ООН создать новый Независимый механизм расследования химических атак в Сирии. Текст соответствующей резолюции распространила делегация РФ.
Новая структура должна провести «подлинно беспристрастное, независимое, профессиональное и заслуживающее доверия» расследование на основе «надежных, проверенных и подтвержденных улик», собранных на месте совершения атак. К участию в структуре предлагается привлечь Организацию по запрещению химического оружия, результаты расследования должен проанализировать Совбез.
В случае одобрения предложения Советом безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю в течение месяца должны будут подготовить рекомендации о составе комиссии, ее задачах и полномочиях, сообщает ТАСС со ссылкой на текст резолюции.
Новая комиссия должна работать один год с возможностью продления. Она призвана заменить Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, который прекратил существование в конце прошлого года. Его работа так и не была продлена, несмотря на четыре попытки Совбеза возобновить ее. Россия тогда наложила вето на две резолюции о продлении работы комиссии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что СМР «полностью дискредитировал себя».
Новая структура должна провести «подлинно беспристрастное, независимое, профессиональное и заслуживающее доверия» расследование на основе «надежных, проверенных и подтвержденных улик», собранных на месте совершения атак. К участию в структуре предлагается привлечь Организацию по запрещению химического оружия, результаты расследования должен проанализировать Совбез.
В случае одобрения предложения Советом безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю в течение месяца должны будут подготовить рекомендации о составе комиссии, ее задачах и полномочиях, сообщает ТАСС со ссылкой на текст резолюции.
Новая комиссия должна работать один год с возможностью продления. Она призвана заменить Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, который прекратил существование в конце прошлого года. Его работа так и не была продлена, несмотря на четыре попытки Совбеза возобновить ее. Россия тогда наложила вето на две резолюции о продлении работы комиссии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что СМР «полностью дискредитировал себя».
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