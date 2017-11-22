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    Небензя: РФ готова обсуждать новый механизм по расследованию химатак в Сирии

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Amer Almohibany
    Небензя: РФ готова обсуждать новый механизм по расследованию химатак в Сирии

    Небензя: РФ готова обсуждать новый механизм по расследованию химатак в Сирии

    Небензя: РФ готова обсуждать новый механизм по расследованию химатак в Сирии
  • Фото: Reuters © 2017, Amer Almohibany

    • Постпред России при ООН прокомментировал итоги закрытой встречи Совбеза ООН по вопросу продления работы Совместного механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР).

    После завершения встречи Совбеза ООН, проходившей в закрытом режиме, постпред России ответил на вопросы журналистов о возможном возобновлении работы следственной комиссии.

    Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «СМР мертв».

    Представитель России подчеркнул, что Совместного механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия «полностью дискредитировал себя» и не может продолжать свое существование.

    Василий Небензя: «Россия готова обсуждать учреждение нового механизма, который заменит СМР и будет работать профессионально, объективно и беспристрастно».

    Российский дипломат выразил уверенность, что расследование химических атак должно проводиться в соответствии со стандартами Конвенции о запрещении химического оружия. При этом эксперты должны вести работу непосредственно на месте предполагаемых инцидентов, а также обеспечивать сохранность улик. Дипломат отметил, что все это изложено в российском проекте резолюции, который был отклонен Совбезом на прошлой неделе.

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    Небензя назвал «спектаклем» обсуждение проекта резолюции Совбеза по Сирии
    Напомним, мандат СМР, учрежденного в 2015 году, истек в минувшую субботу после четырех неудачных попыток Совета безопасности принять решение о его продлении. 18 ноября Россия наложила вето на предложенный Японией проект резолюции Совебеза о техническом продлении на 30 дней мандата следственной комиссии, а за день до этого блокировала документ, внесенный США. Состоявшееся сегодня совещание проводилось по инициативе Швеции, которая предложила обсудить ситуацию с СМР и возможность создания альтернативного ему инструмента.

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