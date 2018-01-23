Следователи и чиновники выясняют, кто затопил подвал в центре Петербурга

Следственные органы и чиновники Смольного в буквальном смысле окунулись в проблему затопленного подвала на
9-й Советской улице.
Теперь представители Жилищного агентства и администрации Центрального района ищут причину, откуда в подвале дома на 9-й Советской берется вода. Новый водоем, в котором жители уже успели открыть навигацию, обернулся настоящим стихийным бедствием. Чтобы привлечь внимание, жители даже устроили подвальный заплыв на надувной лодке.
После того как несколько дней вода простояла в подвале, теперь обитатели дома не могут чувствовать себя в безопасности. Собственник словно набрал в рот воды и отказывается говорить, какие работы производил на цокольном этаже. Хотя известно, что в подвале углубляли дно. Между тем Следственный комитет проводит проверку.
Корреспондент НТВ Антон Зыков уже без лодки, но в резиновых сапогах в очередной раз сходил в гости к пострадавшим.
После того как несколько дней вода простояла в подвале, теперь обитатели дома не могут чувствовать себя в безопасности. Собственник словно набрал в рот воды и отказывается говорить, какие работы производил на цокольном этаже. Хотя известно, что в подвале углубляли дно. Между тем Следственный комитет проводит проверку.
Корреспондент НТВ Антон Зыков уже без лодки, но в резиновых сапогах в очередной раз сходил в гости к пострадавшим.
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