Жители питерской пятиэтажки устроили заплыв на лодке по затопленному подвалу: видео

Не намерены плыть по течению жильцы дома в центре Петербурга. Сегодня собственники квартир в пятиэтажке попытались привлечь внимание комунальщиков к прогнившим трубам.

Для этого жильцы устроили заплыв на надувной лодке в подвале дома на 9-й Советской улице, которая находится почти в центре Петербурга. Вода там стоит уже несколько месяцев, и не ясно, откуда она вытекает.



Наталья Давыдова, житель дома: «Надо полностью осушить подвал и посмотреть, откуда прибывает вода. Мы думаем, скорее всего, здесь был подрыв фундамента для увеличения потолков. Потому что изначально здесь была куда более низкая высота».



Предоложительно, подрывал или копал фундамент собственник этих помещений. Каким-то образом несколько лет назад подвал продали на торгах частным лицам. После углубления впервые и затопило помещения. Собственник исчез, от него осталась лишь новая дверная рама. К приезду съемочной бригады НТВ венецианские каналы в подвале дома уменьшились до одного бассейна. Жилищники приехали выкачивать воду. В очередной раз.



По их словам, полностью осушить удается только одну часть подвала. А вторая неизменно оказывается затопленной. Конечно, уровень воды уменьшается. Но лучше от этого не становится. Жители говорят: дальше глубина еще больше. Возможно, собственник углублял именно там. Подвал в этом доме затоплен уже больше пяти лет.



Как результат водяного застоя в подвале — по стенам вверх поползли трещины, образовался грибок. Жилищники ситуацию с затоплением не комментируют, а жильцам, которые жаловались во все инстанции, ответ как под копирку был один: осушить и укрепить подвал должен собственник помещений. А его не найти. И получается замкнутый круговорот воды в доме, где испарения черной плесенью оседают на стенах и потолках.



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