Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу

Владимир Путин провел переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри, который прибыл в Москву с официальным визитом.
Путин позвал коллегу и всех аргентинских болельщиков приехать в Россию на главный футбольный турнир четырехлетия. Макри принял приглашение, сказав, что хочет приехать вместе со своей дочерью Антонией, которая постоянно говорит про чемпионат мира.
Аргентина — одно из ведущих государств Южной Америки, а сейчас еще и председательствует в G20. По словам Путина, эта страна — приоритетный партнер России в Латинской Америке. Товарооборот хоть и не такой большой, но постепенно растет. Кроме того, у стран много направлений для сотрудничества.
Во время сегодняшних переговоров президент Аргентины также поблагодарил Путина за помощь в поисках пропавшей подводной лодки аргентинского ВМФ.
Аргентина — одно из ведущих государств Южной Америки, а сейчас еще и председательствует в G20. По словам Путина, эта страна — приоритетный партнер России в Латинской Америке. Товарооборот хоть и не такой большой, но постепенно растет. Кроме того, у стран много направлений для сотрудничества.
Во время сегодняшних переговоров президент Аргентины также поблагодарил Путина за помощь в поисках пропавшей подводной лодки аргентинского ВМФ.
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