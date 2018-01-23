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    Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу. Аргентина, Путин, футбол, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу

    Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу

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    Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу

    Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу

      Владимир Путин провел переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри, который прибыл в Москву с официальным визитом.

      Путин позвал коллегу и всех аргентинских болельщиков приехать в Россию на главный футбольный турнир четырехлетия. Макри принял приглашение, сказав, что хочет приехать вместе со своей дочерью Антонией, которая постоянно говорит про чемпионат мира.

      Аргентина — одно из ведущих государств Южной Америки, а сейчас еще и председательствует в G20. По словам Путина, эта страна — приоритетный партнер России в Латинской Америке. Товарооборот хоть и не такой большой, но постепенно растет. Кроме того, у стран много направлений для сотрудничества.

      Во время сегодняшних переговоров президент Аргентины также поблагодарил Путина за помощь в поисках пропавшей подводной лодки аргентинского ВМФ.

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