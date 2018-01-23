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    Убийца московской студентки заранее планировал преступление

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    • Фото: instagram.com
    Убийца московской студентки заранее планировал преступление

    Убийца московской студентки заранее планировал преступление

    Убийца московской студентки заранее планировал преступление
  • Фото: instagram.com

    • Студент МГТУ имени Баумана, лишивший жизни свою подругу, заранее планировал убийство. В этом он признался в своем предсмертном письме, в котором описал подробности жуткой расправы.

    «Я вынашивал эту идею еще где-то с первых чисел января и красочно в голове представлял, как это происходит», — написал молодой человек на своей странице в соцсети после того, как убил девушку.

    Молодые люди (обоим было по 19 лет) снимали квартиру на двоих. Предполагается, что студент Бауманки по имени Артём был влюблен в девушку, которая не отвечала ему взаимностью. Ночью 22 января молодой человек задушил ее, добил ножом, а затем, по его же признанию, несколько раз изнасиловал. Позже он покончил жизнь самоубийством, оставив подробную предсмертную записку, в которой рассказал о происшедшем.

    По неподтвержденной информации, у юноши были проблемы с психикой, он наблюдался у врачей. Кроме того, возможно, он употреблял наркотики.

    Ранее пользователям Интернета удалось выяснить, что будущий убийца мог быть причастен к инциденту, который произошел весной прошлого года. Тогда 17-летняя девушка из подмосковного Троицка сняла на камеру смартфона расправу над котенком: его завернули в пластиковый пакет и утопили. «Ассистентом» живодерки, возможно, был тот самый Артём. Пользователи Рунета направили в Следственный комитет обращения с просьбой провести проверку, инцидент освещался в СМИ. Автор ролика позже объявила в соцсетях, что видео было постановочным. Правда ли это, неизвестно.

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